Пътят за голяма база за НАТО край Кабиле и Безмер е открит

България и Италия подписаха за изграждането на много голяма база за натавоски войски край Кабиле и Безмер Това се разбира от официално съобщение на военното министерство по повод среща на министъра на отбраната Атанас Запрянов и министъра на отбраната на Италианската република Гуидо Крозето. Двамата са подписали споразумение между двете правителства, озаглавено "за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“". Срещата се е провела в 22-ра авиобаза в Безмер в рамките на работното посещение на министър Гиудо Крозето в нашата страна. Министър Запрянов е оторизиран да подпише споразумението от Министерския съвет на България, натъртват от МО.

Двамата министри обсъдили развитието на двустранното сътрудничество в областта на отбраната, което се характеризира с интензивност, последователност и взаимна ангажираност към изпълнение на мерките на НАТО за възпиране и отбрана. „Високо ценим активното участие на Италия в Многонационалната бойна група на НАТО в България и възможността да работим заедно в интерес на сигурността на страните-членки на Алианса като допринасяме за колективната отбрана“, посочил министър Запрянов.

Двамата министри отбелязаха, че с подписаното Споразумение се поставя началото на изграждането на съвместни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“. Предстои да бъдат разработени допълнителни технически договорености и анекси с цел неговото пълно прилагане. В програмата на визитата на министъра на отбраната на Италия Гуидо Крозето в нашата страна се предвижда среща и с италианските военнослужещи от Многонационалната бойна група на НАТО в България на учебен полигон „Ново село“.

"Изграждането на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“ е стратегическа стъпка за укрепване на отбранителната способност на Република България и НАТО. То ще осигури необходимата инфраструктура за разполагане и поддръжка на многонационалната бойна група, както и възможност за нейното разширяване", написаха само преди седмици от МС.

Районът около Кабиле е много удобен и ключов за българската армия и за НАТО, включително и за военна база. Там вече от години има военен район, освен това има действащо военно летище - това в Безмер, в близост има и голямо гражданско летище - това в Сарафово, има изградена жп инфраструктура, има сравнително бърз излаз на море, близо е до полигона в Ново село.

Наскоро в България беше най-висшият военен в НАТО - председателят на Военния комитет адмирал Джузепе Каво Драгоне. Той разкри, че разположената в момента тук многонационална бойна група може да бъде надградена и усилена до ниво бригада, което би означавало в пъти увеличение на сегашния състав и техника. Драгоне беше на посещение по покана на началника на отбраната адм. Емил Ефтимов и по време на визитата на учебен полигон „Ново село“ му беше представена бойната група.

Още през юли 2023 г. стана ясно, че НАТО предвижда за България формиране на мощна бригада от много добре обучени части на няколко държави. Тогавашния премиер Николай Денков обяви, че така ще се увеличат 4 пъти войниците на Алианса. Според одобрените регионални планове на защита от Русия, каквито се направиха за първи път от Студената война насам, настоящата батальонна бойна група на НАТО в България трябва да стане бригада.

По стандартите на НАТО бойната батальонна група е от около 1300 войници, а бригадата - около 5000, или 4 пъти по-многочислена. На практика в бригадата има няколко батальона.

В момента в България има една батальонна група от около 1200-1300 души, като тя е с рамкова държава Италия. За нея САЩ дадоха рота с бойни бронирани машини "Страйкър". Великобритания изпрати рота от състава на Кралския ирландски полк на Британската армия, Гърция се включи с противотанков взвод, а България - с 42-ри механизиран батальон от Сухопътните войски, който участваше в мисии в Афганистан. Самата Италия е с най-многобройното участие - над 700 военни с повече от 50 единици техника. В групата има военни и от Турция, Северна Македония, Черна гора, Албания.

Пак тогава за първи път бе обявено, че България предлага на НАТО създаването на многонационален дивизионен щаб, който да бъде разположен в района на Кабиле и Безмер. Това се разбра тогава от гостуване в БНТ на адм. Емил Ефтимов, който беше част от българската делегация на срещата на ърха на Алианса във Вилнюс. Това на практика ще означава, че при заплаха срещу НАТО или конкретно срещу България, ще се задейства не само многонационалната бойна група, за която вече е решено, че става бригада, но и цяла дивизия, включваща поне три бригади.

Идеята е да се създаде такъв щаб, по подобие на съществуващия вече в Румъния, който упралява дивизията "Югоизток". Той ще ръководи две български бригади плюс многонационалната бойна група, както и, при необходимост, още сили и средства. По думите на Ефтимов това са бригади, които съставляват една дивизия. Предложението е щаба да се ръководи от български офицер.

"Ще има толкова военнослужещи, колкото са достатъчни да се даде бърз и адекватен отговор. В момента основата на сухопътния компонент в България са двете български бригади, многонационалната бойна група. Ще бъдем готови да приемем още натовски сили и средства. И този многонационален дивизионен щаб да може да поеме командването им", допълни тогава Ефтимов.

За целта обаче, страната ни трябва да подготви необходимата инфраструктура. "Ще бъде усъвършенстван войсковият район в Кабиле и Ямболско, там предвиждаме да бъде изградена съответната инфраструктура. В авиобаза Безмер ще бъде разположен авиационен компонент. Ще се направи системата за командване и контрол. Нашият принос ще е създаването на многонационален дивизионен щаб на българска територия", обяви началникът на отбраната.

Междувременно стана ясно, че МО е в процес на координация с Агенцията на НАТО по поддръжка и придобиване (NSPA) и предстои да бъде сключен договор с нея за осъществяване на проекта. „Това е български казармен район, който ще остане такъв. Идеята е да се построи инфраструктура, която може да посрещне и да настани бойната група на НАТО, включително, ако се наложи, да бъде разгърната до бригада“, твърдеше военният министър Атанас Запрянов.

Адмирал Емил Ефтимов пък допълваше, че необходимите средства за реализацията на този проект са разчетени. „Работим усилено за това голяма част от този инвестиционен проект да бъде покрит от общите фондове на НАТО и имаме пълното разбиране от нашите съюзници“, заяви той. Смята се, че само първоначалната инвестиция ще е над 100 млн.евро.

Правителството вдигна тавана за разходи на МО с половин милиард лв

Министерският съвет прие постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г. по бюджета на Министерството на отбраната, съобщи правителството след заседанието си.

Извършени са промени на утвърдения в Закона за държавния бюджет за 2025 г. показател по бюджета на Министерството на отбраната максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г., със сумата 497 387 000 лв., в съответствие със сключените договори.

Приетият нормативен акт не води до въздействие върху държавния бюджет и до допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2025 г., твърди Министерски съвет.