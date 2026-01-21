Кабинетът одобри сделка за ракетен комплекс от САЩ

Правителството одобри проект за придобиване на брегови противокорабен ракетен комплекс от САЩ. Това съобщи министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов след заседанието на Министерския съвет.

Министърът обяви, че проектът за инвестиционен разход включва два договора - един за доставка на системата на стойност 205 млн. долара и втори за доставка на система за командване и управление на стойност малко над 3 млн. долара. След днешното решение проектът ще бъде внесен за одобрение в Народното събрание, след което Министерството на отбраната ще подпише договорите, заяви още Запрянов.

Договорите ще бъдат сключени по схемата „правителство с правителство“, като основните плащания са предвидени за периода 2029-2030 г., а срокът за изпълнение е до 2030 г, добави министърът на отбраната в оставка.

С решението започва още един проект за модернизация на Българската армия, който е извън проекта ESAFE и ще се реализира с национално финансиране. Той е част от инвестиционната програма за превъоръжаване на въоръжените сили и Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032 (Програма 2032). Запрянов припомни, че миналата седмицабе дадено начало на проекта за придобиване на противоминни кораби от Белгия и Нидерландия.

Министерският съвет одобри и споразумение между правителствата на България и Италия, подписано преди Коледа с италианския министър на отбраната Гуидо Крозето. С него двете държави се ангажират със съвместното изграждане на съоръжение за разполагане на многонационалната бойна група на НАТО, която към момента е дислоцирана в района на учебен полигон „Ново село“, уточни Запрянов.

Съоръжението ще бъде изградено в района на Кабиле на два етапа – първо за временно, а впоследствие и за постоянно разполагане на бойната група. Изграждането на временната инфраструктура ще започне съвместно с италианската страна.

Споразумението урежда възможността италианските въоръжени сили и Министерството на отбраната на Италия да извършват инвестиции на територията на България при спазване на българското законодателство и след ратификация от Народното събрание. По думите на Запрянов то е по подобие на споразуменията между България и САЩ за съвместни съоръжения като „Ново село“ и авиобаза „Граф Игнатиево“.

Министърът подчерта, че този модел позволява с по-ограничени финансови средства да се постигнат по-добри резултати чрез оптимално разпределение на отговорностите между страната домакин и рамковата държава на бойната група на НАТО.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

През юли м.г. бе обявено, че Държавният департамент на САЩ е взел решение, с което одобрява евентуална чуждестранна военна продажба за правителството на България на противокорабен ракетен комплекс NSM CDS и свързано с него оборудване на приблизителна стойност 620 млн. долара. Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността предостави необходимия сертификат, с който уведомява Конгреса на САЩ за тази възможна продажба, се казваше тогава в съобщение, което е публикувано на сайта на Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната към министерството на отбраната на САЩ.

Придобиването за ракетни комплекси за брегова охрана стана особено актуален след избухването на войната в Украйна и около придобиването на двата нови бойни кораби. В момента България разполага единствено с произведен през 80-те години на миналия век съветски ракетен комплекс “Рубеж”.

Първоначално армията планираше да вземат противокорабни комплекси RBS-15, каквито бяха избрани за въоръжението ана двата нови бойни кораба, които се строят в момента от германската компания “Люрсен”. По този начин амунициите на корабните и бреговите установки щяха да са еднакви. Проучването им обаче показало, че европейските комплекси имат далекобойност до 80 км, колкото е и на “Рубеж”. Заради това и военните се спрели на по-модерните NSM, които могат да поразят ефективно цел на 250 км. С такива комплекси разполага и бреговата охрана на Румъния, американците също ползват тях.

Затова и правителството на България е поискало да закупи гореспоменатата система NSM CDS, включваща три многофункционални системи за разпределение на информация Link-16 - съвместни тактически радиосистеми (MIDS-JTRS), и следните артикули: тактически морски ударни ракети (NSM); инертно боравене с NSM; телеметрирани NSM; оперативни, инертни NSM; мобилни центрове за огневи контрол със съответното комуникационно оборудване; мобилни ракетни пускови машини със съответното комуникационно оборудване; транспортни превозни средства за зареждане на NSM; приемник на глобалната система за позициониране NavStrike-M; пултове за обучение на оператори; и свързаната с тях поддръжка, включително, но не само, технически публикации, учебна документация, пакети с технически данни, помощно оборудване, резервни части за софтуерна поддръжка, обучение, учебни симулатори, услуги по интегриране и техническа помощ от правителството на САЩ и производителите на оригинално оборудване; и други свързани елементи на логистиката и програмната поддръжка. Общата стойност на проекта се оценява на 620 млн. долара. Вероятно сега МС е одобрил първата фаза.