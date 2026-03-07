Медия без
Иран пак стреля по самолетоносача "Ейбрахам Линкълн".

САЩ пращат в района и USS George H.W. Bush

Днес, 07:26

Иран изстреля ракета по посока на американския самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“ (Abraham Lincoln), съобщи иранската армия.
Централното командване на САЩ (CENTCOM) категорично отхвърли тези твърдения като дезинформация. В официално изявление се посочва, че ракетите дори не са се доближили до плавателния съд и „Ейбрахам Линкълн“ продължава активните си бойни операции без повреди.

Това не е първото съобщение за атака по „Ейбрахам Линкълн“. На 1 март 2026 г. Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) официално обяви, че е поразил самолетоносача с четири балистични ракети. По-късно, на 5 март, се появиха нови съобщения за атаки с дронове и крилати ракети в Оманския залив, като иранската страна твърдеше, че корабът е бил принуден да се отдалечи на над 1000 км от залива.
Засега самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" остава в бойна готовност в Арабско море, изпълнявайки ролята на ключова платформа за въздушни удари срещу иранската военна инфраструктура.
В същото време стана ясно, че САЩ се готви да изпрати трети самолетоносач - "Джордж Буш" (USS George H.W. Bush) в Близкия изток. Два самолетоносача вече са там: "Ейбрахам Линкълн" и "Джералд Форд". Това ще доведе до наличието на три ядрени суперсамолетоносача в региона едновременно.

самолетоносачи, Иран, САЩ

