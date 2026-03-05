Медия без
Зеленски: САЩ ни поискаха помощ срещу дроновете "Шахед"

Тръмп отново заяви, че Украйна няма козове за преговори с Русия

05 Март 2026Обновена

"САЩ изпратиха запитване до нас за осигуряване на подкрепа за борба с иранските дронове "Шахед" в Близкия Изток. Разпоредил съм се нужната екипировка и експерти да бъдат командировани“, заяви тази вечер украинският президент Володимир Зеленски.

Иранските дронове се оказаха най-сериозният проблем за коалиционните сили и арабските ПВО в хода на атаките, извършени от Иран спрямо американски бази и инфраструктура в района на Персийския залив. Страните в залива използват системи "Пейтриът", които работят със скъпи ракети от 4 милиона долара, а един обичаен дрон струва 20 000 долара. Производството на ракети е ограничено. 

Страните от Персийския залив изчерпват ракетите-прехващачи за сваляне на ирански ракети, съобщи CBS News.

Според телевизията арабските държави, които са под атаки от Иран, са се обърнали към САЩ с молба да ускорят доставките на ракети-прехващачи. На тях им било съобщено, че във Вашингтон се създава специална работна група, която да се заеме с този въпрос, но процесът не върви толкова бързо, колкото е необходимо.

Проблемът се усложнява и от факта, че в много страни от Персийския залив все още не са назначени американски посланици, което затруднява комуникацията.

По данни на украинските власти, за три дни в Близкия изток са били използвани 800 ракети за Patriot.

Независимо от молбата на САЩ, на която Украйна откликва с готовност, американският президент Доналд Тръмп е заявил, че Зеленски трябва „да се захване за работа и да сключи сделка“. Има предвид преговорите с Русия.

Президентът в разговор с Politico изрази недоволство от Володимир Зеленски и заяви, че той не проявява достатъчна готовност за преговори.

Тръмп твърди, че „Путин е готов да сключи сделка“. Когато бил попитан какво точно пречи на мирно споразумение от страна на украинския президент, той не влязъл в подробности, но казал, че Зеленски не проявява достатъчна готовност за преговори.

„Немислимо е той да е пречката. Нямате козове в ръкава си. А сега те са му останали още по-малко“, казал той. "Нямате козове или буквално нямате карти", Тръмп каза на Зеленски при първата официална визита на украинския президент в Белия дом след встъпването в длъжност на Тръмп като президент през февруари 2025 г. 

