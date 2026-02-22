Медия без
Дания отказа плаващата болница на Тръмп

Гренландия не се нуждае от медицинска помощ, заявиха от Копенхаген

22 Февр. 2026Обновена
EPA/BGNES

Дания се противопостави на идеята на Доналд Тръмп да прати плаваща болница в Гренландия.

Гренландия няма нужда от целева здравна инициатива и достъпът до здравни грижи там е универсален, заявиха днес датските власти след изявлението на американския президент за изпращане на кораб болница в автономната датска територия, към която той проявява интерес, предаде АФП. „Населението на Гренландия получава здравните грижи, от които има нужда. Получава ги в Гренландия, а ако има нужда от специализирано лечение – в Дания. Така че няма нужда от специална здравна инициатива в Гренландия“, каза пред датската телевизия ДР министърът на отбраната Троелс Лун Поулсен. Без да споменава изрично американското предложение, ръководителката на датското правителство Мете Фредериксен заяви, че е „щастлива да живее в страна, в която достъпът до здравеопазване е свободен и равен за всички. В която не застраховките или богатството определят дали човек получава достойно лечение“.
В Гренландия има пет регионални болници, като тази в Нуук приема пациенти от цялата територия. 
Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че работи с губернатора на Луизиана Джеф Ландри по план за изпращане на кораб болница в Гренландия. Новината беше обявена в социалните мрежи, като Тръмп заяви, че целта е да се окаже медицинска помощ на хора, които се нуждаят от лечение.

По думите на американския президент корабът ще бъде изпратен, за да „се погрижи за многото хора, които са болни и за които няма кой да се грижи“.

Изявлението идва на фона на продължаващото напрежение между Вашингтон и Копенхаген, след като Тръмп неколкократно заяви интерес САЩ да придобият Гренландия. Междувременно датският крал Фредерик X посети острова, демонстрирайки подкрепа и единство с местното население.

ВМС на САЩ разполагат с два мобилни болнични кораба, USNS Mercy и USNS Comfort, които подкрепят войските по време на разполагане на войски и предоставят услуги за помощ при бедствия и хуманитарни операции на САЩ. По време на пика на пандемията от COVID-19 през 2020 г., ВМС разположиха USNS Comfort в Ню Йорк, епицентъра на вирусната епидемия в Съединените щати.

 

