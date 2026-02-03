Медия без
САЩ и Колумбия сложиха край на дипломатическото напрежение

Днес, 08:53

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прие в Белия дом президента на Колумбия Густаво Петро. Срещата бележи рязък завой в отношенията между двете държави след период на изключително високо напрежение.

Само месец преди срещата, в началото на януари 2026 г., Доналд Тръмп отправи директни заплахи към администрацията на Петро. Поводът бе американската военна операция във Венецуела, при която бе заловен Николас Мадуро. Тогава Тръмп нарече Петро „болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава на САЩ“. Запитан от журналисти на борда на „Еър Форс 1“ дали обмисля военна операция в Колумбия, подобна на тази във Венецуела, Тръмп отговори: „Звучи ми добре“. Напрежението внезапно спадна след едночасов телефонен разговор между двамата лидери на 7 януари. Тръмп смени тона, описвайки Петро като „много любезен“ и го покани във Вашингтон. 

Тръмп настоя пред Петро за по-строги мерки срещу картелите и производството на кокаин и за пълен контрол върху границата с Венецуела. 

Като жест на добра воля, часове преди срещата Петро нареди екстрадицията в САЩ на ключов наркобарон - известен като Pipe Tulua. Възобновяват се и полетите за депортация на мигранти обратно в Колумбия. 

