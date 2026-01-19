Медия без
Тръмп покани Путин в новия Съвет за мир

Американският президент свърза претенциите си към Гренландия с отказа да му бъде връчен "Нобел" за мир

Днес, 12:26
Американският президент Доналд Тръмп е поканил руския си колега Владимир Путин в Съвета за мир, който ще възстановява Газа. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. В момента руските власти изучават предложението и смятат да изяснят всички детайли в дискусия с американската страна.

На 16 януари Тръмп обяви сформирането на Съвет за мира, който ще ръководи възстановяването на Газа и ще контролира работата на временната палестинска администрация. В устава на структурата обаче са предвидени по-широки правомощия. Там пише, че това е "международна организация, призвана да съдейства за стабилността, възстановяването на надеждно, законно управление и осигуряването на траен мир в райони, които са засегнати от конфликти или са заплашени от такива".

Източници на Financial Times твърдят, че администрацията на Тръмп вижда в съвета "потенциална замяна на ООН" и планира да контролира през него и бъдещото споразумение за край на войната на Русия срещу Украйна.

Новият орган, който ще бъде председателстван от Тръмп, ще започне работа, след като към него се присъединят поне три държави. Готовност за това вече заявиха Катар, Унгария и Казахстан. Покани за участие са получили президентът на Аржентина Хавиер Милей и премиерът на Канада Марк Карни.

 

Обрат

Доналд Тръмп е изпратил на премиера на Норвегия Йонас Гар Стьоре писмо, в което свързва своите претенции към Гренландия с отказа да му бъде дадена Нобелова награда за мир. "Отчитайки, че вашата страна реши да не ми даде Нобеловата награда за мир за прекратяването на над осем войни, аз повече не се чувствам задължен да мисля изключително за мира, макар той винаги да преобладава, но сега мога да мисля кое е правилно и добро за САЩ. Дания не може да защити тази земя от Русия или Китай. И защо изобщо те имат "право на собственост"? Няма никакви писмени документи. Само това, че някаква лодка е акостирала там преди векове. Но ние също сме имали лодки, които са акостирали там. Аз съм направил за НАТО повече, отколкото всеки друг от момента на неговото основаване, и сега НАТО трябва да направи нещо за САЩ. Светът няма да е в безопасност, ако нямаме пълен и тотален контрол над Гренландия", пише в писмото, цитирано от Bloomberg. Агенцията твърди, че писмото е било предадено и на още няколко европейски правителства, без да уточнява на кои.

Норвежкият премиер потвърди, че е получил такова съобщение от Тръмп в отговор на кратко съобщение от негово име и от името на президента на Финландия Александър  Стуб.

Русия също коментира намеренията на Тръмп към Гренландия. "Ако се абстрахираме дали това е добро или лошо, съответства ли на международното право или не, но съществуват международни експерти, които смятат, че решавайки въпроса с присъединяването на Гренландия, Тръмп ще влезе в историята, при това не само на САЩ, но и на света. С тези експерти е трудно да не се съгласим", каза Песков.

За разлика от Русия Китай рязко разкритикува плановете на Тръмп за Гренландия. Представител на външното министерство призова президента на САЩ "да прекрати използването на т.нар. заплаха от страна на Китай като предлог за преследване на свои користни интереси".

