Тръмп обяви, че САЩ дават 10 млрд. долара за Съвета за мир

В Газа ще бъдат разположени 20 000 войници и ще се обучат 12 000 полицаи

Днес, 18:11
Груповата снимка преди началото на срещата на Съвета за мир
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ се ангажират да осигурят 10 милиарда долара за Съвета за мир, но не уточни за какво ще бъдат използвани тези средства, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Тръмп каза още, че страните участнички в съвета ще осигурят повече от седем милиарда долара за облекчаване на ситуацията в Газа.

„Имам удоволствието да обявя, че Казахстан, Азербайджан, ОАЕ, Мароко, Бахрейн, Катар, Саудитска Арабия, Узбекистан и Кувейт ще допринесат повече от седем милиарда долара за пакета с мерки за подпомагане“, обяви Тръмп по време на първото заседание на Съвета за мир във Вашингтон.

Президентът на САЩ, заедно с вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, позира за групова снимка заедно с лидери от Саудитска Арабия, Индонезия и Катар, наред с други страни, преди началото на обсъжданията на различните компоненти на мирния план за ивицата Газа.

Редица световни лидери, сред които аржентинският президент Хавиер Милей и унгарският премиер Виктор Орбан, носеха червени шапки с надпис „САЩ“ и американско знаме отстрани и ги поставиха на масите до флаговете на страните си.

Тръмп свика днешната среща на Съвета за мир с представители от повече от 40 страни и наблюдатели от десетки други (България е с ранг на наблюдател), която има за цел да се съсредоточи върху възстановяването на Газа и създаването на международни стабилизационни сили.

По-рано той заяви, че членовете на Съвета са обещали да отделят пет милиарда долара за възстановяването на Газа – малка част от необходимите според някои оценки 70 милиарда. Очаква се страните да се ангажират да осигурят и хиляди военнослужещи за международни стабилизационни сили и полиция.

„Само в рамките на първите няколко часа 2000 души са кандидатствали да се присъединят към новите преходни палестински полицейски сили“, заяви новоназначеният върховен представител на САЩ за Газа Николай Младенов на встъпителната среща на „Съвета за мир“ във Вашингтон.

Набирането на нови сили за сигурност в Газа започна в четвъртък с цел прехвърляне на контрола от „Хамас“, коментира още Младенов.

Джаспър Джефърс, генерал-майор от американската армията, който бе назначен за командир на многонационалните мироопазващи сили за Газа, заяви на днешната среща във Вашингтон, че се планира в дългосрочен план да бъдат обучени около 12 000 полицейски служители.

Пет страни се ангажираха да изпратят военнослужещи в ивицата Газа, заяви днес командирът на международните сили в палестинския анклав, цитиран от Ройтерс.

"Първите пет страни, които обещаха да пратят военнослужещи за Международните стабилизационни сили (в Газа) са Индонезия, Мароко, Казахстан, Косово и Албания. Две страни обещаха да обучават полицаи - Египет и Йордания", каза генерал Джаспър Джефърс.

Джефърс каза още, че международните сили ще се разположат първо в Рафах, в южната част на ивицата Газа, ще обучат тамошната полиция и мисията им ще се разширява, обхващайки още сектори. Дългосрочният план е да бъдат разположени 20 хиляди войници.

