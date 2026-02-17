Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МС определи делегацията за първото заседание на Съвета за мир на Тръмп

България ще бъде във Вашингтон като участник без право на глас

Днес, 17:07
Доналд Тръмп и Росен Желязков
МС
Доналд Тръмп и Росен Желязков

Министерският съвет прие решение за участие на страната ни във Встъпителното заседание на Съвета за мира във Вашингтон на 19 февруари 2026 г., по покана на американския президент Доналд Тръмп, който е и основателя и председател-учредител. 

Правителството определи делегацията да се ръководи от Иван Найденов, постоянен секретар в Министерството на външните работи.

Константин Димитров, генерален директор по политическите въпроси в Министерството на външните работи, ще е част от делегацията, както и Стефка Йовчева, временно управляващ българското посолство във Вашингтон.

Делегацията на България се предвижда да вземе участие във Встъпителното заседание на 19 февруари 2026 г. като държава участник без право на глас в съответствие с Устава на Съвета за мира.

Участието на България е в съответствие с последователната позиция на страната ни в подкрепа на усилията за траен мир, сигурност и стабилност в Близкия изток, твърди правителството.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Съвет за мир

Още новини по темата

ЕК ще отиде на заседанието на Съвета за мир на Тръмп
16 Февр. 2026

Кабинетът в оставка поема ангажимент към "Съвета за мир" на Тръмп
13 Февр. 2026

Полша и Италия отказаха да се включат в Съвета за мир на Тръмп
11 Февр. 2026

МС публикува решението си за присъединяване към Съвета за мир на Тръмп
10 Февр. 2026

Съветът за мир на Тръмп ще заседава във Вашингтон на 19 февруари
07 Февр. 2026

ГЕРБ и ДПС скриха министрите от въпроси по големите скандали
06 Февр. 2026

Протест в София срещу участието ни в новия Съвет за мир
27 Яну. 2026

Санкционираният от САЩ Пеевски се скара на кабинета за Съвета за мир на Тръмп
26 Яну. 2026

Даниел Митов: Не можем да бягаме от инициативи на САЩ

25 Яну. 2026

ЕС има сериозни съмнения към Съвета за мир на Тръмп
23 Яну. 2026

Парламентът може да спре влизането на България в съвета на Тръмп

22 Яну. 2026

ДаБг: България се превръща в троянски кон и застава заедно с Орбан
22 Яну. 2026

Премиерът Желязков вкара България в Съвета за мир на Тръмп
22 Яну. 2026

УСТАВ НА СЪВЕТА ЗА МИР
21 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?