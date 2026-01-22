УСТАВ НА СЪВЕТА ЗА МИР

ПРЕАМБЮЛ

Като заявяваме, че трайният мир изисква прагматична преценка, решения, основани на здравия разум и смелост за отказ от подходи и институции, които твърде често са се проваляли; Като признаваме, че устойчивият мир пуска корени тогава, когато хората са овластени да поемат собствеността и отговорността за своето бъдеще; Като потвърждаваме, че само трайното, ориентирано към резултати партньорство, основано на споделена тежест и ангажименти, може да осигури мир на места, където той твърде дълго се е оказвал непостижим; Като изразяваме съжаление, че твърде много подходи към изграждането на мира насърчават вечна зависимост и институционализират кризата, вместо да водят хората отвъд нея; Като подчертаваме необходимостта от по-гъвкав и ефективен международен орган за изграждане на мира; и Като решаваме да съберем коалиция от желаещи държави, ангажирани с практическо сътрудничество и ефективни действия, При водещата роля на преценката и почит към справедливостта, Страните с настоящото приемат Устава на Съвета за мир.

ГЛАВА I – ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ

Член 1: Мисия

Съветът за мир е международна организация, която се стреми да насърчава стабилността, да възстановява надеждното и законосъобразно управление и да осигурява траен мир в райони, засегнати или застрашени от конфликти. Съветът за мир изпълнява функции по изграждане на мира в съответствие с международното право и съгласно одобрените по реда на този Устав, включително разработването и разпространението на най-добри практики, приложими от всички нации и общности, стремящи се към мир.

ГЛАВА II – ЧЛЕНСТВО

Член 2.1: Държави-членки

Членството в Съвета за мир е ограничено до държави, поканени да участват от Председателя, и започва след уведомяване, че държавата е съгласна да бъде обвързана с този Устав, в съответствие с Глава XI.

Член 2.2: Отговорности на държавите-членки

(а) Всяка държава-членка се представлява в Съвета за мир от своя държавен или правителствен ръководител.

(б) Всяка държава-членка подкрепя и подпомага операциите на Съвета за мир в съответствие със своите вътрешни законови правомощия. Нищо в този Устав не може да се тълкува като предоставяне на юрисдикция на Съвета за мир на територията на държави-членки или като изискване към държавите-членки да участват в конкретна мисия за изграждане на мира без тяхно съгласие.

(в) Всяка държава-членка служи за срок не по-дълъг от три години от влизането в сила на този Устав, подлежащ на подновяване от Председателя. Тригодишният мандат за членство не се прилага за държави-членки, които са предоставили повече от 1 000 000 000 щатски долара в брой на Съвета за мир в рамките на първата година от влизането в сила на Устава.

Член 2.3: Прекратяване на членството

Членството се прекратява при настъпване на по-ранното от: (i) изтичане на тригодишен мандат, при спазване на член 2.2(в) и подновяване от Председателя; (ii) оттегляне съгласно член 2.4; (iii) решение за отстраняване от страна на Председателя, при условие че не е наложено вето от мнозинство от две трети от държавите-членки; или (iv) разпускане на Съвета за мир съгласно Глава X. Държава-членка, чието членство е прекратено, престава да бъде страна по Устава, но може да бъде поканена отново да стане държава-членка съгласно член 2.1.

Член 2.4: Оттегляне

Всяка държава-членка може да се оттегли от Съвета за мир с незабавен ефект чрез писмено предизвестие до Председателя.

ГЛАВА III – УПРАВЛЕНИЕ

Член 3.1: Съвет за мир

(а) Съветът за мир се състои от неговите държави-членки.

(б) Съветът за мир гласува всички предложения в дневния си ред, включително по отношение на годишните бюджети, създаването на дъщерни структури, назначаването на висши изпълнителни служители и важни политически решения, като одобряване на международни споразумения и предприемане на нови инициативи за изграждане на мира.

(в) Съветът за мир провежда заседания за гласуване най-малко веднъж годишно, както и в други моменти и места, които Председателят счита за подходящи. Дневният ред на тези заседания се определя от Изпълнителния съвет, след уведомление и коментари от държавите-членки и одобрение от Председателя.

(г) Всяка държава-членка има един глас в Съвета за мир.

(д) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите и гласуващи държави-членки, предмет на одобрение от Председателя, който може да гласува и в качеството си на Председател в случай на равенство.

(е) Съветът за мир провежда и редовни заседания без право на глас със своя Изпълнителен съвет, на които държавите-членки могат да представят препоръки и насоки по отношение на дейността на Изпълнителния съвет и на които Изпълнителният съвет докладва за своите операции и решения. Тези заседания се свикват най-малко веднъж на тримесечие, като времето и мястото се определят от Изпълнителния директор на Изпълнителния съвет.

(ж) Държавите-членки могат да изберат да бъдат представлявани от заместник – висш служител на всички заседания, след одобрение от Председателя.

(з) Председателят може да отправя покани към съответните регионални организации за икономическа интеграция да участват в заседанията на Съвета за мир при условия, които той счита за подходящи.

Член 3.2: Председател

(а) Доналд Дж. Тръмп ще служи като първи Председател на Съвета за мир и отделно ще служи като първи представител на Съединените американски щати, при спазване единствено на разпоредбите на Глава III.

(б) Председателят има изключителни правомощия да създава, променя или разпуска дъщерни структури, според необходимостта или целесъобразността за изпълнение на мисията на Съвета за мир.

Член 3.3: Приемственост и замяна

Председателят определя по всяко време наследник за ролята на Председател. Замяна на Председателя може да се случи само след доброволна оставка или в резултат на нетрудоспособност, установена с единодушно гласуване на Изпълнителния съвет, при което определеният от Председателя наследник незабавно поема поста и всички свързани задължения и правомощия.

Член 3.4: Подкомисии

Председателят може да създава подкомисии според необходимостта и определя мандата, структурата и правилата за управление на всяка такава подкомисия.

ГЛАВА IV – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 4.1: Състав и представителство на Изпълнителния съвет

(а) Изпълнителният съвет се избира от Председателя и се състои от лидери със световен авторитет.

(б) Членовете на Изпълнителния съвет служат за срок от две години, като подлежат на отстраняване от Председателя и преназначаване по негово усмотрение.

(в) Изпълнителният съвет се ръководи от Изпълнителен директор, номиниран от Председателя и потвърден с мнозинство от Изпълнителния съвет.

(г) Изпълнителният директор свиква Изпълнителния съвет на всеки две седмици през първите три месеца след неговото създаване и ежемесечно след това, като се свикват допълнителни заседания по преценка на Изпълнителния директор.

(д) Решенията на Изпълнителния съвет се вземат с мнозинство от неговите членове, присъстващи и гласуващи, включително Изпълнителния директор. Тези решения влизат в сила незабавно, като Председателят може да наложи вето върху тях по всяко време след това.

(е) Изпълнителният съвет определя свои собствени процедурни правила.

Член 4.2: Мандат на Изпълнителния съвет

Изпълнителният съвет: (а) Упражнява правомощия, необходими за изпълнение на мисията на Съвета за мир, в съответствие с този Устав; (б) Докладва на Съвета за мир за своята дейност и решения на тримесечна база съгласно член 3.1(е), както и в други моменти по решение на Председателя.

ГЛАВА V – ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 5.1: Разходи

Финансирането на разходите на Съвета за мир се осъществява чрез доброволно финансиране от държави-членки, други държави, организации или други източници.

Член 5.2: Сметки

Съветът за мир може да разреши откриването на сметки, необходими за изпълнение на неговата мисия. Изпълнителният съвет разрешава въвеждането на механизми за контрол и надзор по отношение на бюджетите, финансовите сметки и плащанията, за да гарантира тяхната коректност.

ГЛАВА VI – ПРАВЕН СТАТУТ

Член 6

(а) Съветът за мир и неговите дъщерни структури притежават международна правосубектност. Те имат такава дееспособност, каквато е необходима за преследване на тяхната мисия (включително, но не само, капацитет за сключване на договори, придобиване и разпореждане с недвижимо и движимо имущество, образуване на съдебни производства, откриване на банкови сметки, получаване и изплащане на частни и публични средства и наемане на персонал).

(б) Съветът за мир осигурява предоставянето на такива привилегии и имунитети, каквито са необходими за упражняване на функциите на Съвета за мир, неговите дъщерни структури и персонал, които се установяват в споразумения с държавите, в които оперират, или чрез други мерки съгласно тяхното национално законодателство. Съветът може да делегира правомощия за преговори и сключване на такива споразумения на определени длъжностни лица.

ГЛАВА VII – ТЪЛКУВАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Член 7

Вътрешните спорове между членове, структури и персонал на Съвета за мир относно въпроси, свързани със Съвета, следва да се решават чрез приятелско сътрудничество. За тези цели Председателят е окончателният орган по отношение на смисъла, тълкуването и прилагането на този Устав.

ГЛАВА VIII – ИЗМЕНЕНИЯ НА УСТАВА

Член 8

Изменения на Устава могат да бъдат предложени от Изпълнителния съвет или от поне една трета от държавите-членки. Предложените изменения се изпращат до всички държави-членки най-малко тридесет (30) дни преди гласуването. Измененията се приемат след одобрение от мнозинство от две трети от Съвета за мир и потвърждение от Председателя. Измененията на Глави II, III, IV, V, VIII и X изискват единодушно одобрение от Съвета за мир и потвърждение от Председателя. Измененията влизат в сила на датата, посочена в решението за изменение, или незабавно, ако не е посочена дата.

ГЛАВА IX – РЕЗОЛЮЦИИ И ДРУГИ ДИРЕКТИВИ

Член 9

Председателят, действащ от името на Съвета за мир, е упълномощен да приема резолюции или други директиви в съответствие с този Устав за изпълнение на мисията на Съвета.

ГЛАВА X – СРОК, РАЗПУСКАНЕ И ПРЕХОД

Член 10.1: Срок

Съветът за мир продължава дейността си до разпускането му в съответствие с тази Глава, при което действието на този Устав се прекратява.

Член 10.2: Условия за разпускане

Съветът за мир се разпуска в момент, който Председателят счита за необходим или подходящ, или в края на всяка нечетна календарна година, освен ако не бъде подновен от Председателя не по-късно от 21 ноември на съответната година. Изпълнителният съвет определя правилата за уреждане на всички активи и пасиви при разпускане.

ГЛАВА XI – ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Член 11.1: Влизане в сила и временно прилагане

(а) Този Устав влиза в сила след изразяване на съгласие за обвързване от три държави.

(б) Държавите, които трябва да ратифицират Устава чрез вътрешни процедури, се съгласяват да го прилагат временно, освен ако не са информирали Председателя за невъзможност при подписването. Тези държави могат да участват като членове без право на глас до окончателната ратификация, след одобрение от Председателя.

Член 11.2: Депозитар

Оригиналният текст на този Устав и всички изменения се депозират в Съединените американски щати, които се определят за Депозитар. Депозитарят предоставя заверено копие на всички подписали страни.

ГЛАВА XII – ВЪЗРАЖЕНИЯ

Член 12

По този Устав не могат да бъдат правени възражения.

ГЛАВА XIII – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13.1: Официален език

Официалният език на Съвета за мир е английският.

Член 13.2: Седалище

Съветът за мир може да установява седалище и полеви офиси. Съветът ще преговаря за споразумения за седалище с приемащата държава.

Член 13.3: Печат

Съветът за мир има официален печат, одобрен от Председателя.

В УВЕРЕНИЕ НА КОЕТО, долуподписаните, надлежно упълномощени, подписаха този Устав.