Санкционираният от САЩ Пеевски се скара на кабинета за Съвета за мир на Тръмп

Председателят на ДПС-Ново начало и санкциониран от САЩ по закона "Магнитски" Делян Пеевски се скара рано сутринта на правителството и на външния министър Георг Георгиев за това, че отлагат ратификацията на участието в Съвета за мир.

"Изразената от министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев позиция за отлагане на ратификацията от българския парламент на членството на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп за неопределено време буди недоумение и е много лош сигнал към международните ни партньори", се посочва в изявление на Пеевски.

"Още днес с писмо до министър-председателя в оставка Росен Желязков ще поставим въпроса за това кой оказва натиск върху решенията на българското правителство. Трябва ясен отговор на въпроса поддава ли се българският премиер на натиска от прокситата на Сорос - ПП-ДБ, еманация на завладяната държава?!", се казва още в позицията.

Пеевски се заканва, че "ако не бъде внесена ратификацията в Народното събрание от Министерски съвет, ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще внесе проект за решение на НС, с който да задължи правителството да го направи".

"Тогава в българския парламент ще стане кристално ясно кои партии и лидери последователно и смело защитават националния интерес на България за достойно място в най-решителната промяна в глобалната политическа карта на Света и кои обслужват глобалното задкулисие на Джордж и Алек Сорос", твърди санкционираният от САЩ политик..

Часове по-рано стана ясно, че членството на България в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, което бе подписано от премиера Росен Желязков в Давос, няма да бъде внесено за ратифициране в настоящото 51-во Народно събрание.

Преди 4 дни, когато подписа документа, Желязков заяви: "Още следващата седмица ратификационен проектозакон ще бъде внесен в Народното събрание, за да се получи одобрението и да влезе в сила това присъединяване“.

Неговият външен министър в оставка Георг Георгиев обаче отхвърли тази възможност и убедено заяви, че това ще стане при следващ състав на парламента.

"Смятам, че следващото Народно събрание, със следващо мнозинство, с подновена легитимност и с евентуално следващ редовен кабинет, ще имат възможността да изберат дали да се възползват от тази възможност, която министър-председателят Желязков предостави - за участие в реконструкцията на Газа, за установяване на траен мир в един регион, за икономически ползи с възможности за транспорт и инфраструктура - заяви Георгиев пред bTV снощи. - Докато не бъде ратифициран уставът на тази организация ние нямаме задължения за предварително изпълнение на задължения по нея."

Според Георгиев уставът на Съвета за мир по никакъв начин не противоречи на българската Конституция, нито пък на устава на ООН. Той не вижда и нищо притеснително във факта, че освен Унгария нито една друга държава от ЕС не се присъедини към организацията.

"Няма обща позиция на Европейския съюз, нито на която и да е европейска институция. Това че има изразени мнения на определени държави, не означава, че има единна европейска позиция", посочи външният министър в оставка.

"Да не забравяме, че Близкият изток и конфликтите там имат пряко отношение към сигурността на България. В момента имаме възможността да влияем на процесите в световен мащаб. България сяда на една от най-високите международни трибуни и не виждам нищо лошо в това, че правителството заяви намерение, че евентуално следващо правителство, едно евентуално бъдещо мнозинство в парламента може да прецени как да оперира с това", каза още Георг Георгиев и добави, че опозицията трябва да помни, че редица важни проекти за България зависят от САЩ - като модернизацията на армията, на енергийната структура и др.

„Всички, които безразсъдно коментират отношенията ни със САЩ, ще им припомня, че на 20 април предстои подновяването на дерогацията с „Лукойл“. Модернизацията на българската армия и строителството на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ са в пряка връзка с отношенията ни със САЩ", каза още той.

Що се отнася до тезата на опозицията, че влизането в Съвета за мир е заради вдигането на санкциите по глобалния закон "Магнитски", наложени на Делян Пеевски, Георгиев отговори: "Нима наистина някой си представя, че може с американския президент да бъде дискутирана такава тема, та и тя да бъде залог за някакво външнополитическо действие. Това не звучи сериозно."

ЮРИСТИ СРЕЩУ ДОГОВОРА ЗА СЪВЕТА ЗА МИР

Преподаватели от Катедра „Международно право и международни отношения“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се обявиха в позиция срещу договора за Съвета за мир. Документът е подписан от 10 преподаватели.

"Видно от контекста на създаването на т.нар. „Борд за мир“, както и от по-широката картина на отношения между ЕС и администрацията на президента на САЩ в настоящия момент, едностранното ангажиране на България в „Борда за мир“ е от естество да погази както задълженията, които имаме с оглед на принципа на лоялно сътрудничество, така и задълженията, които произтичат от принципа на солидарност, на който се основава Съюзът", пишат те в позиция и добавят: "Нещо повече, този акт заплашва да компрометира и делегитимира изключително тежко България в рамките на ЕС, като заличи доверието, че страната ни може да бъде надежден и добросъвестен партньор в Съюза".

"Апелираме Народното събрание на Република България да не ратифицира подписаното международно споразумение, защото то нарушава както разпоредби на Конституцията, така и задължения, които страната ни има в рамките на ООН и като държава-членка на Европейския съюз", посочват още юристите.