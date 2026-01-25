Медия без
Даниел Митов: Не можем да бягаме от инициативи на САЩ

Според Митов ЕС ще промени отношението си към Съвета за мир на Тръмп

Днес, 12:07
Даниел Митов
БГНЕС
Даниел Митов

Министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов защити в ефира на БНР решението на кабинета в оставка на Росен Желязков за присъединяване към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Според Митов решението е далновидно и факта, че България и Унгария са единствените европейски страни в него не е притеснително. Според Митов останалите европейски страни ще размислят и смущенията им към новата организация ще отпаднат. 

Митов не вижда нищо нередно в начина, по който кабинетът в оставка Желязков взе решението. Това стана без никаква предварителна информация и никакви аргументи. 

“Правителството е длъжно да работи, независимо че е в оставка. Самият Румен Радев го каза. Служебно правителство не би следвало да взема такова решение, но това правителство е в правото си”, коментира Митов. Той отново изтъкна, че присъединяването на България към структурата ще бъде внесено като проектозакон за ратификация в Народното събрание. “Ако се намери в последствие мнозинство от 121 гласа, да го отменят”, коментира Митов заявленията на опозицията, че няма да подкрепи решението. 

Според Митов по същество България е постъпила далновидно, като се е присъединила на ранен етап и гласът й ще може да се чува. “САЩ са ни основен геополитически съюзник, не можем да бягаме от техни инициативи. България е част от нещо, което очевидно ще се развива в бъдеще. България се позиционира като една нормална европейска държава, която едновременно може да бъде и член на този борд, и на групата, която подкрепя Украйна”, коментира Митов. “В момента, в който се сформира подобна сериозна геополитическа алтернатива е по-добре да си на масата, отколкото да си част от менюто”, коментира Митов. Той не отговори на уточняващ въпрос прави ли ги отсъствието от организацията на страни като Германия  “част от менюто”. Митов не вижда нищо смущаващо и в списъка със страни, решили на този етап да се присъединят. “Не сме ли редом до тези страни и в ООН?”, попита Митов. 

