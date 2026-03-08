Медия без
Георги Първанов: Румен Радев
се снишава и няма характер

Днес, 10:14
Георги Първанов критикува Румен Радев
Илияна Кирилова
Румен Радев не проявява характер, а се снишава. Това му носи дивиденти, но не му приляга като политик. Това заяви Георги Първанов президент на България 2002-2012 г. пред бТВ.

„Радев очевидно, за да избегне грешките, мълчи и се снишил на този етап на кампанията“, каза той и добави, че не е привърженик на такава кампания, в която отиваш на официален празник и се присламчваш към местните власти. Първанов визира посещението на Румен Радев в Стара Загора, където участва в празненствата за 3 март заедно с кмета Живко Тодоров.

Първанов заяви, че е привърженик на коалиционните управления, но днешните нямат нищо общо с тези, които той помни. „Дори една партия да има 120 гласа, аз съм привърженик на коалиционното управление. В трудните времена, в които живеем, ни трябват повече гласове – може би 160 и повече. Нищо не е останало от коалиционната култура, която помня. При формирането на тройната коалиция  (НДСВ, БСП, ДПС) там се преодоляваха различията, сближаваха позициите и се стигаше до едно работещо управление“, обясни той. 

Според Първанов служебният кабинет е едностранно формиран и с видим уклон да работи за една партия, която вероятно ще бъде част от бъдещото управление. 

„Виждаме ги на всички нива от министри, заместник-министри до областни управители и директори на МВР. Подготвя се почвата за бъдещото управление и на водещата партия, ако тя се коалира с ПП-ДБ, ще й бъде много трудно да ги изгони от кабинетите“, прогнозира Първанов. 

 

