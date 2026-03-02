Медия без
Радев ще участва във вота с коалиция "Прогресивна България"

Приближените му Гълъб Донев и Димитър Стоянов ще бъдат съпредседатели на обединението

02 Март 2026Обновена
Румен Радев с колегите си Димитър Стоянов и Гълъб Донев (от лявата му страна), и Атанас Калчев, Елена Нонева и Тодор Барболов (от дясната).
Фейсбук/Румен Радев
Мистериозният политически проект на бившия президент Румен Радев, държан в пълна тайна, най-накрая излезе наяве, при това два дни преди да изтече срокът за регистрация за изборите. Представители на Радев са подали документи за коалиция от партии, която се казва "Прогресивна България" и включва партиите "Политическо движение Социалдемократи", "Социалдемократическа партия" и "Движение Нашият Народ".

Документите са били внесени в Централната избирателна комисия (ЦИК) от приближените на Радев Гълъб Донев и Димитър Стоянов. Самият Румен Радев не е присъствал лично, съобщава БНТ. От негов пост във "Фейсбук" малко по-късно се разбра, че Донев и Стоянов са съпредседатели на коалицията.

"Прогресивна България" е отговорът на очакванията на българите за демонтиране на олигархичния корупционен модел. На апела на мълчаливото мнозинство за свобода, солидарност и справедливост. За развитието на България като модерна и демократична европейска държава", пише експрезидентът в социалната мрежа. Той заявява, че ще се бори за "категорична победа", но не уточнява какво конкретно означава това.

За отбелязване е богатата история на "Политическо движение Социалдемократи", оглавявано от Елена Нонева, за последните няколко години. През 2021 г. партията участваше в коалицията "Продължаваме Промяната", създадена от Асен Василев и Кирил Петков. Те обаче още на следващата година се разделиха със социалдемократите, които започнаха да гравитират към БСП и на последните парламентарни избори през 2024 г. се включиха в коалицията "БСП Обединена левица". Напуснаха и тази коалиция в края на 2025 г.

"Социалдемократическа партия" на Тодор Барболов и "Движение Нашият Народ" на кмета на Кричим Атанас Калчев са малки партии, които нямат национална известност.

