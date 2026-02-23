Асен Василев зове Румен Радев да протестират заедно

Булфото Лидерите на ПП-ДБ Асен Василев и Ивайло Мирчев по време на протеста на 21 януари пред Съдебната палата в София с искане за оставка на Сарафов. Събитието беше под наслов "Операция: Нищожен", организирано от инициативата "Правосъдие за всеки" и обединението "Студенти против мафията".

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев призова Румен Радев, който подаде оставка като президент, за да влезе в партийната политика, да подкрепи протеста за оставка на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор.

Сарафов продължава да се представя като такъв въпреки законовите ограничения за 6 месеца на поста като изпълняващ функциите и редица актове на Върховния касационен съд, определящи, че му липсва легитимност на поста. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обаче яростно го брани, а напоследък и "отпуши" назначенията на шефове на ключови места в системата и ударно назначава хора на ръководни позиции за следващите 5 години.

Самият Висш съдебен съвет също е с отдавна изтекъл мандат - още през октомври 2022 г. И затова няма законово право да открие процедура за избор на титулярен главен прокурор. Това, комбинирано с отказа на Прокурорската колегия да махне Сарафов, доведе до това, че той вече изкара почти половин мандат като главен прокурор, за какъвто фактически не е избиран.

Служебният правосъден министър Андрей Янкулов свика в четвъртък заседание на Висшия съдебен съвет за избор на следващ изпълняващ функциите. Шансовете заседание изобщо да няма обаче никак не са малки.

"Най-накрая имаме правосъден министър, който постави остро въпроса за отстраняването на незаконния главен прокурор Борислав Сарафов от поста. По този повод се организира протест в сряда от "Правосъдие за всеки". Призоваваме всички български граждани да излязат на този протест. Както свалихме правителството, сега да свалим Сарафов. Имаме шанс. Надявам се и господин Румен Радев също да подкрепи протеста и да покаже, че и с действия, а не само с думи, ще се бори срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски", каза днес пред медиите Василев.

Веднага след като Сарафов беше определен за изпълняващ функциите главен прокурор след уволнението на Иван Гешев през лятото на 2023 г. Радев, все още президент, коментира, че той трябва да бъде съден по действията си и отношението към дела за висока корупция. Радев тогава посочи, че Сарафов трябва да се позиционира - дали е с политиците, които искат да се изперат, или ще заеме позиция в защита на правосъдието.

Общоизвестно е, че Сарафов не изпълни и заявките, които даваше, сядайки в стола на Гешев - че казуси като "Нотариуса" и "Осемте джуджета" ще бъдат разплетени.

Колкото до отношенията ПП - Румен Радев, още след като последният напусна президентството, от коалицията ПП-ДБ обявиха, че няма да управляват с него. В момента социологическите проучвания дават на Радев поне 10% преднина на предсрочните избори пред оставащите втори ГЕРБ.