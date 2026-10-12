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НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
ИИ е подал фалшив сигнал за неразкрито убийство
10 Окт. 2026
SpaceX взе честоти за мобилен оператор в САЩ
09 Окт. 2026
Бъг в навигацията спря сертификата на най-големия Boeing 737
03 Окт. 2026
САЩ стартираха единен портал за държавните услуги
29 Септ. 2026
"Starship" завърши първия си орбитален тест
28 Септ. 2026
Lufthansa покрива самолетите с акулова кожа
28 Септ. 2026
ИИ модели на OpenAI самоволно са хаквали сайтове
26 Септ. 2026
Starlink се превръща в глобален мобилен оператор
20 Септ. 2026
SpaceX поканил Николай Калайджиев за две мисии в космоса
20 Септ. 2026
Турция и Гърция ще атакуват Луната
15 Септ. 2026
Лични данни от "Револют" са изтекли след кибер измама
14 Септ. 2026
Обновена
Ръководителят на OpenAI не отрече, че ИИ може да унищожи човечеството
13 Септ. 2026
Anthropic е осуетила използването на Claude за разработка на биологично оръжие
12 Септ. 2026
Руският аналог на Starlink претърпя пълен провал
07 Септ. 2026
Мозъкът на мухата помага на учените да разгадаят аутизма
06 Септ. 2026
ЕК подложи на строг контрол ChatGPT, Roblox и Reddit
31 Авг. 2026
Тръмп откри Космическа академия
29 Авг. 2026
Киберудар от Китай засегна НАСА, Федералния резерв и Сената на САЩ
27 Авг. 2026
Обновена
В сянката на хуманоидните роботи в Китай се разгръща тиха машинна революция
26 Авг. 2026
Робот подобри рекорда на Юсеин Болт на 100 метра
23 Авг. 2026
Starlink пуска интернет за 7000 самолета
20 Авг. 2026
Китайска компания направи космическа ракета за многократна употреба
19 Авг. 2026
Нова функция на ChatGPT следи и записва всяко натискане на клавиш
18 Авг. 2026
16-годишен създаде AI-костенурка за намиране на пластмаса във водата
17 Авг. 2026
Китайската ракета "Великият поход" се взриви след изстрелването
11 Авг. 2026
Тайван проведе учения за действие при интернет срив
11 Авг. 2026
Изкуственият интелект вече създава и нови вируси
08 Авг. 2026
Европейският отговор на Starlink навлиза в етап на реално изграждане
07 Авг. 2026
Глобата на "Мета" за вреди върху децата вече доближава $1 млрд.
07 Авг. 2026
AI система прогнозира риска от пожари и на български език
05 Авг. 2026
Арабски фонд купи най-голямата американска компания за видеоигри
05 Авг. 2026
Тръмп пуска платена услуга за ранен достъп до постовете му
02 Авг. 2026
Странни образувания откри Curiosity на Марс
02 Авг. 2026
Google махна генератор с ИИ заради фалшиви сателитни снимки
01 Авг. 2026
Технологични гиганти унищожават редки книги в името на изкуствения интелект
29 Юли 2026
Древно молекулярно взаимодействие помага за създаването на устойчиви материали
28 Юли 2026
AI агент е хакнал стартъп в безпрецедентен киберинцидент
22 Юли 2026
Facebook се срина
19 Юли 2026
Обновена
Американска компания ще продава светлина
16 Юли 2026
"Мета" използва ИИ, за да уволнява служители в отпуск
15 Юли 2026
Apple съди OpenAI за кражба и корпоративен шпионаж
11 Юли 2026
Новият руски самолет няма да лети при много горещо или студено време
11 Юли 2026
"Мета" иска месечен абонамент за ключови функции на умните очила
09 Юли 2026
Meta разреши на ИИ да взема снимки от Instagram
08 Юли 2026
НАСА прати робот за спасяване на ценна космическа обсерватория
04 Юли 2026
Започва първа фаза за изграждането на постоянна база на Луната
01 Юли 2026
Тази нощ иде най-ниската ягодова Луна
29 Юни 2026
НАСА спасява падащ космически телескоп
29 Юни 2026
ЕSA публикува снимка на ядрото на Млечния път
27 Юни 2026
Apple остави руснаците без любимите им приложения
25 Юни 2026
Акциите на SpaceX поевтиняват за трети пореден ден
23 Юни 2026
Шефът на "Амазон" не вярва, че ИИ ще замени хората
18 Юни 2026
Самолетите на бъдещето ще се зареждат с водород
17 Юни 2026
Anthropic прекрати достъпа до своя най-модерен ИИ модел
13 Юни 2026
SpaceX счупи рекорда на световните фондови борси
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Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
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Как да загубим изборите в 5 прости стъпки
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