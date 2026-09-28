Футболна и спортна ТВ седмица (5-11 октомври)

ПОНЕДЕЛНИК, 5 октомври
Спорт
Макс спорт 3
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, 1/2-финал
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, 1/2-финал
Макс спорт 1
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/2-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/2-финал
Евроспорт 1
16:00 Колоездене (мъже): Купа "Берноки"
Футбол
Диема спорт 3
19:00 Лига на нациите: Кипър - Латвия
21:45 Лига на нациите: Франция - Белгия
Нова спорт
21:45 Лига на нациите: Румъния - Швеция
Диема спорт
21:45 Лига на нациите: Украйна - Унгария
Диема спорт 2
21:45 Лига на нациите: Италия - Турция
ВТОРНИК, 6 октомври
Спорт
Макс спорт 3
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, финал
Макс спорт 1
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, финал
Евроспорт 1
14:35 Колоездене (жени): Бинш-Чимей-Бинш
15:50 Колоездене: ЕП в Любляна, смесено отборно
Евроспорт 2
16:25 Колоездене (мъже): "Тре Вали"
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Монреал Канейдиънс" - "Каролина Хърикейнс"
Футбол
Диема спорт 3
17:00 Лига на нациите: Казахстан - Фарьорски о-ви
21:45 Лига на нациите: Хърватия - Испания
Диема спорт
19:30 Квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.): България - Шотландия
21:40 Лига на нациите: Шотландия - Словения
Max One
21:45 Лига на нациите: Люксембург - България
Нова спорт
21:45 Лига на нациите: Естония - Исландия
Диема спорт 2
21:45 Лига на нациите: Англия - Чехия
СРЯДА, 7 октомври
Спорт
Макс спорт 1
07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
15:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
21:45 Баскетбол: Евролига, "Париж" - АСВЕЛ
Макс спорт 3
07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
Макс спорт 2
07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
21:30 Баскетбол: Еврокупа, "Манреса" - "Рациофарм" (Улм)
02:00 НХЛ: "Вашингтон Кепитълс" - "Питсбърг Пенгуинс"
Евроспорт 1
15:20 Колоездене: ЕП в Любляна, часовник, жени
17:05 Колоездене: ЕП в Любляна, часовник, мъже
Max One
19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Балкан" (Ботевград) - "Бахчешехир" (Истанбул)
ЧЕТВЪРТЪК, 8 октомври
Спорт
Евроспорт 2
06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, I ден
Макс спорт 1
07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
15:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
Макс спорт 3
07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
21:30 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Апоел" (Тел Авив)
Макс спорт 2
07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
15:00 Голф: "Испания Оупън", I ден
21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Фенербахче"
03:00 НХЛ: "Сейнт Луис Блус" - "Сан Хосе Шаркс"
Евроспорт 1
15:50 Колоездене (мъже): "Гран Пиемонте"
Макс спорт 4
21:00 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Виртус" (Болоня)
ПЕТЪК, 9 октомври
Спорт
Макс спорт 4
05:35 Moto GP: ГП на Индонезия, първа тренировка
09:50 Moto GP: ГП на Индонезия, тренировка
Евроспорт 2
06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, II ден
Макс спорт 1
07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
15:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
Макс спорт 3
07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
Макс спорт 2
07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
15:00 Голф: "Испания Оупън", II ден
21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Жалгирис"
Диема спорт 3
11:30 Формула 1: ГП на Сингапур, първа тренировка
15:30 Формула 1: ГП на Сингапур, квалификация за спринт
Max One
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Анадолу Ефес"
Футбол
Диема спорт
17:30 Втора лига: "Янтра" - "Вихрен"
20:00 Втора лига: "Етър" - "Фратрия"
Нова спорт
19:30 Втора Бундеслига: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Холщайн" (Кил)
21:45 Лига 1: "Ланс" - "Олимпик" (Лион)
Диема спорт 2
19:30 Втора Бундеслига: "Хайденхайм" - "Кайзерслаутерн"
22:00 Чемпиъншип: "Уест Хем" - "Куинс Парк Рейнджърс"
Диема спорт 3
21:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Вердер" (Бремен)
СЪБОТА, 10 октомври
Спорт
Макс спорт 4
05:00 Moto GP: ГП на Индонезия, втора тренировка
05:50 Moto GP: ГП на Индонезия, квалификация
07:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Индонезия, квалификации
10:00 Moto GP: ГП на Индонезия, спринт
Евроспорт 2
06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, III ден
Макс спорт 1
07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
15:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
02:00 НХЛ: "Колорадо Авъланч" - "Торонто Мейпъл Лийфс"
Макс спорт 3
07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
03:30 Суперкарс: Батърст
Макс спорт 2
07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
14:30 Голф: "Испания Оупън", III ден
20:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Филаделфия Флайърс"
03:00 ММА: UFC Fight Night, Брендън Алън - Крис Дънкан
Евроспорт 1
11:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Ломбардия
Max One
11:45 Автомобилизъм: "Карера къп", "Хокенхаймринг", първо състезание
12:45 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Хокенхаймринг", първо състезание
14:15 Автомобилизъм: DTМ, "Хокенхаймринг", първо състезание
16:00 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Хокенхаймринг", първо състезание
18:10 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Хокенхаймринг", второ състезание
Диема спорт 3
12:00 Формула 1: ГП на Сингапур, спринт
16:00 Формула 1: ГП на Сингапур, квалификация
Ринг
15:00 Падел: Премиър тур, Дюселдорф, 1/2-финали
19:00 Падел: Премиър тур, Дюселдорф, 1/2-финали
Футбол
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Магдебург" - "Хановер"
17:00 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Брентфорд"
19:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Фрайбург"
21:45 Лига 1: "Монако" - "Тулуза"
Нова спорт
14:30 Чемпиъншип: "Уест Бромич" - "Бирмингам"
16:30 Бундеслига: "Аугсбург" - "Байерн" (Мюнхен)
19:30 Суперлига: АЕК - ОФИ (Крит)
21:30 Втора Бундеслига: "Нюрнберг" - "Волфсбург"
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Лийдс"
17:00 Премиър лийг: "Челси" - "Борнемут"
19:30 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Тотнъм"
21:45 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Льо Ман"
Диема спорт
15:00 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Спартак 1918" (Варна)
17:30 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Локомотив" (Пловдив)
20:00 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Славия"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Атлетик" (Билбао)
17:15 Ла Лига: "Алавес" - "Атлетико" (Мадрид)
19:30 Ла Лига: "Барселона" - "Хетафе"
22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Виляреал"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Дженоа" - "Фиорентина"
19:00 Серия А: "Интер" - "Парма"
21:45 Серия А: "Наполи" - "Фрозиноне"
НЕДЕЛЯ, 11 октомври
Спорт
Евроспорт 2
06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, IV ден
14:45 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Рим, прескачане на препятствия
17:15 Стрелба (мъже): ЕП в Малакаса, трап
Макс спорт 1
07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
15:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
22:00 НАСКАР: Шарлът
Макс спорт 2
07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
14:00 Голф: "Испания Оупън", IV ден
20:00 НФЛ:
23:20 НФЛ:
БНТ 3
09:20 Лека атлетика: Маратон на София
Макс спорт 4
09:50 Moto 3: ГП на Индонезия, състезание
11:15 Moto 2: ГП на Индонезия, състезание
13:00 Moto GP: ГП на Индонезия, състезание
Max One
12:00 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Хокенхаймринг", трето състезание
13:25 Автомобилизъм: "Карера къп", "Хокенхаймринг", второ състезание
15:25 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Хокенхаймринг", второ състезание
17:15 Автомобилизъм: DTМ, "Хокенхаймринг", второ състезание
ТВ 1
13:00 Ръгби: Купа на България, финал, "Балкански котки" (Берковица) - НСА (София)
Диема спорт 2
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Манреса"
Диема спорт 3
15:00 Формула 1: ГП на Сингапур, състезание
Ринг
15:00 Падел (жени): Премиър тур, Дюселдорф, финал
17:00 Падел (мъже): Премиър тур, Дюселдорф, финал
Евроспорт 1
16:00 Колоездене (мъже): "Париж Тур"
Нова спорт
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Ховентут"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Валенсия"
Футбол
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Комо" - "Рома"
16:00 Серия А: "Лацио" - "Монца"
19:00 Серия А: "Сасуоло" - "Милан"
21:45 Серия А: "Каляри" - "Ювентус"
Нова спорт
14:00 Чемпиъншип: "Саутхемптън" - "Портсмут"
16:00 Премиър лийг: "Хъл Сити" - "Евертън"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Елче" - "Селта"
17:15 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Депортиво" (Ла Коруня)
19:30 Ла Лига: "Бетис" - "Осасуна"
22:00 Ла Лига: "Сантандер" - "Валенсия"
Диема спорт
15:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Дунав"
17:30 Първа лига: "Черно море" - "Левски"
20:00 Първа лига: "ЦСКА 1948" - ЦСКА
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Нотингам"
18:30 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Манчестър Сити"
21:45 Лига 1: "Троа" - "Олимпик" (Марсилия)
Диема спорт 3
18:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Шалке 04"
21:00 Суперлига: "Олимпиакос" - "Панатинайкос"