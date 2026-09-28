Футболна и спортна ТВ седмица (5-11 октомври)

ПОНЕДЕЛНИК, 5 октомври

Спорт

Макс спорт 3

10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, 1/2-финал

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, 1/2-финал

Макс спорт 1

10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/2-финал

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/2-финал

Евроспорт 1

16:00 Колоездене (мъже): Купа "Берноки"

Футбол

Диема спорт 3

19:00 Лига на нациите: Кипър - Латвия

21:45 Лига на нациите: Франция - Белгия

Нова спорт

21:45 Лига на нациите: Румъния - Швеция

Диема спорт

21:45 Лига на нациите: Украйна - Унгария

Диема спорт 2

21:45 Лига на нациите: Италия - Турция

ВТОРНИК, 6 октомври

Спорт

Макс спорт 3

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, финал

Макс спорт 1

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, финал

Евроспорт 1

14:35 Колоездене (жени): Бинш-Чимей-Бинш

15:50 Колоездене: ЕП в Любляна, смесено отборно

Евроспорт 2

16:25 Колоездене (мъже): "Тре Вали"

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Монреал Канейдиънс" - "Каролина Хърикейнс"

Футбол

Диема спорт 3

17:00 Лига на нациите: Казахстан - Фарьорски о-ви

21:45 Лига на нациите: Хърватия - Испания

Диема спорт

19:30 Квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.): България - Шотландия

21:40 Лига на нациите: Шотландия - Словения

Max One

21:45 Лига на нациите: Люксембург - България

Нова спорт

21:45 Лига на нациите: Естония - Исландия

Диема спорт 2

21:45 Лига на нациите: Англия - Чехия

СРЯДА, 7 октомври

Спорт

Макс спорт 1

07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

13:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

15:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

21:45 Баскетбол: Евролига, "Париж" - АСВЕЛ

Макс спорт 3

07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

11:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

Макс спорт 2

07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

11:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

21:30 Баскетбол: Еврокупа, "Манреса" - "Рациофарм" (Улм)

02:00 НХЛ: "Вашингтон Кепитълс" - "Питсбърг Пенгуинс"

Евроспорт 1

15:20 Колоездене: ЕП в Любляна, часовник, жени

17:05 Колоездене: ЕП в Любляна, часовник, мъже

Max One

19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Балкан" (Ботевград) - "Бахчешехир" (Истанбул)

ЧЕТВЪРТЪК, 8 октомври

Спорт

Евроспорт 2

06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, I ден

Макс спорт 1

07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

13:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

15:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

Макс спорт 3

07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

11:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

21:30 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Апоел" (Тел Авив)

Макс спорт 2

07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

11:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

15:00 Голф: "Испания Оупън", I ден

21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Фенербахче"

03:00 НХЛ: "Сейнт Луис Блус" - "Сан Хосе Шаркс"

Евроспорт 1

15:50 Колоездене (мъже): "Гран Пиемонте"

Макс спорт 4

21:00 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Виртус" (Болоня)

ПЕТЪК, 9 октомври

Спорт

Макс спорт 4

05:35 Moto GP: ГП на Индонезия, първа тренировка

09:50 Moto GP: ГП на Индонезия, тренировка

Евроспорт 2

06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, II ден

Макс спорт 1

07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

13:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

15:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

Макс спорт 3

07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

11:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

Макс спорт 2

07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

11:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

15:00 Голф: "Испания Оупън", II ден

21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Жалгирис"

Диема спорт 3

11:30 Формула 1: ГП на Сингапур, първа тренировка

15:30 Формула 1: ГП на Сингапур, квалификация за спринт

Max One

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Анадолу Ефес"

Футбол

Диема спорт

17:30 Втора лига: "Янтра" - "Вихрен"

20:00 Втора лига: "Етър" - "Фратрия"

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Холщайн" (Кил)

21:45 Лига 1: "Ланс" - "Олимпик" (Лион)

Диема спорт 2

19:30 Втора Бундеслига: "Хайденхайм" - "Кайзерслаутерн"

22:00 Чемпиъншип: "Уест Хем" - "Куинс Парк Рейнджърс"

Диема спорт 3

21:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Вердер" (Бремен)

СЪБОТА, 10 октомври

Спорт

Макс спорт 4

05:00 Moto GP: ГП на Индонезия, втора тренировка

05:50 Moto GP: ГП на Индонезия, квалификация

07:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Индонезия, квалификации

10:00 Moto GP: ГП на Индонезия, спринт

Евроспорт 2

06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, III ден

Макс спорт 1

07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

13:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

15:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

02:00 НХЛ: "Колорадо Авъланч" - "Торонто Мейпъл Лийфс"

Макс спорт 3

07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

11:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

03:30 Суперкарс: Батърст

Макс спорт 2

07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

11:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

14:30 Голф: "Испания Оупън", III ден

20:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Филаделфия Флайърс"

03:00 ММА: UFC Fight Night, Брендън Алън - Крис Дънкан

Евроспорт 1

11:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Ломбардия

Max One

11:45 Автомобилизъм: "Карера къп", "Хокенхаймринг", първо състезание

12:45 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Хокенхаймринг", първо състезание

14:15 Автомобилизъм: DTМ, "Хокенхаймринг", първо състезание

16:00 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Хокенхаймринг", първо състезание

18:10 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Хокенхаймринг", второ състезание

Диема спорт 3

12:00 Формула 1: ГП на Сингапур, спринт

16:00 Формула 1: ГП на Сингапур, квалификация

Ринг

15:00 Падел: Премиър тур, Дюселдорф, 1/2-финали

19:00 Падел: Премиър тур, Дюселдорф, 1/2-финали

Футбол

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Магдебург" - "Хановер"

17:00 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Брентфорд"

19:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Фрайбург"

21:45 Лига 1: "Монако" - "Тулуза"

Нова спорт

14:30 Чемпиъншип: "Уест Бромич" - "Бирмингам"

16:30 Бундеслига: "Аугсбург" - "Байерн" (Мюнхен)

19:30 Суперлига: АЕК - ОФИ (Крит)

21:30 Втора Бундеслига: "Нюрнберг" - "Волфсбург"

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Лийдс"

17:00 Премиър лийг: "Челси" - "Борнемут"

19:30 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Тотнъм"

21:45 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Льо Ман"

Диема спорт

15:00 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Спартак 1918" (Варна)

17:30 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Локомотив" (Пловдив)

20:00 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Славия"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Атлетик" (Билбао)

17:15 Ла Лига: "Алавес" - "Атлетико" (Мадрид)

19:30 Ла Лига: "Барселона" - "Хетафе"

22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Виляреал"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Дженоа" - "Фиорентина"

19:00 Серия А: "Интер" - "Парма"

21:45 Серия А: "Наполи" - "Фрозиноне"

НЕДЕЛЯ, 11 октомври

Спорт

Евроспорт 2

06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, IV ден

14:45 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Рим, прескачане на препятствия

17:15 Стрелба (мъже): ЕП в Малакаса, трап

Макс спорт 1

07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

13:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

15:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

22:00 НАСКАР: Шарлът

Макс спорт 2

07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

11:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

14:00 Голф: "Испания Оупън", IV ден

20:00 НФЛ:

23:20 НФЛ:

БНТ 3

09:20 Лека атлетика: Маратон на София

Макс спорт 4

09:50 Moto 3: ГП на Индонезия, състезание

11:15 Moto 2: ГП на Индонезия, състезание

13:00 Moto GP: ГП на Индонезия, състезание

Max One

12:00 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Хокенхаймринг", трето състезание

13:25 Автомобилизъм: "Карера къп", "Хокенхаймринг", второ състезание

15:25 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Хокенхаймринг", второ състезание

17:15 Автомобилизъм: DTМ, "Хокенхаймринг", второ състезание

ТВ 1

13:00 Ръгби: Купа на България, финал, "Балкански котки" (Берковица) - НСА (София)

Диема спорт 2

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Манреса"

Диема спорт 3

15:00 Формула 1: ГП на Сингапур, състезание

Ринг

15:00 Падел (жени): Премиър тур, Дюселдорф, финал

17:00 Падел (мъже): Премиър тур, Дюселдорф, финал

Евроспорт 1

16:00 Колоездене (мъже): "Париж Тур"

Нова спорт

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Ховентут"

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Валенсия"

Футбол

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Комо" - "Рома"

16:00 Серия А: "Лацио" - "Монца"

19:00 Серия А: "Сасуоло" - "Милан"

21:45 Серия А: "Каляри" - "Ювентус"

Нова спорт

14:00 Чемпиъншип: "Саутхемптън" - "Портсмут"

16:00 Премиър лийг: "Хъл Сити" - "Евертън"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Елче" - "Селта"

17:15 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Депортиво" (Ла Коруня)

19:30 Ла Лига: "Бетис" - "Осасуна"

22:00 Ла Лига: "Сантандер" - "Валенсия"

Диема спорт

15:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Дунав"

17:30 Първа лига: "Черно море" - "Левски"

20:00 Първа лига: "ЦСКА 1948" - ЦСКА

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Нотингам"

18:30 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Манчестър Сити"

21:45 Лига 1: "Троа" - "Олимпик" (Марсилия)

Диема спорт 3

18:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Шалке 04"

21:00 Суперлига: "Олимпиакос" - "Панатинайкос"