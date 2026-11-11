30 елитни спортисти са на щат в МВР и МО

Фейсбук Семейството биатлонисти Владимир Илиев и Милена Тодорова участва активно и в световните първенства за военни и във военните зимни игри, като Илиев има бронзов медал от Боден 2023 г. в спринта на 10 км.

Времената, в които в структурите на министерствата на отбраната и вътрешните работи се числяха стотици български спортисти и треньори, за да получават стабилни и сигурни възнаграждения, са безвъзвратно в миналото. Но практиката МВР и МО да назначават елитни състезатели не е изчезнала напълно.

В момента общо 30 наши спортисти и 5-има треньори са на щат в армията и полицията, като преобладаващо те са във военните структури. Това става ясно от отговорите на двете министерства на въпроси на "Сега", изпратени на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Най-много са борците - шестима (по трима в МО и МВР), следвани от боксьори - четирима (2+2), биатлонисти (3+0) и джудисти (1+2) - по трима.

При военните

В МО се развива отделна спортна дейност, която е под шапката на националната военна спортна федерация (НВСФ). Тя си има свой държавен ведомствен спортен календар, в който участват 34 военни клуба.

Но има и друга структура - Център за елитен спорт към военно формирование 22970-София. Именно в нея на щатни длъжности са назначени общо 21 български спортисти - предимно национали, както и двама треньори. Всички те, според отговора на военния министър Димитър Стоянов, "са активни състезатели в посочените дисциплини и участват както в организираните от МО спортни мероприятия, така и в национални и международни първенства като част от представителните отбори на страната".

В списъка са все известни имена в 12 вида спорт:

>> биатлон: Владимир Илиев (39 г., световен вицешампион на 20 км от 2019 г., участник на 5 олимпийски игри), Милена Тодорова (28 г., 4-та в олимпийския спринт на игрите в Милано Кортина 2026, с 2-ро и 3-то място за СК през сезон 2024/25) и Благой Тодев (25 г., с най-предното класиране - 22-ро място на 20 км от българите в Милано Кортина 2026);

>> бокс: Станимира Петрова (35 г., световна шампионка от 2014, с по 2 златни медала от европейски първенства и европейски игри) и Венелина Поптолева (31 г., световна шампионка за девойки и втора на Евро 2022 за жени);

>> борба: Биляна Дудова (29 г., 10-кратна медалистка от световни и европейски първенства, световна шампионка от 2021 г., 4-кратна европейска шампионка), Джанан Манолова (33 г., трета на световното през 2015 г., с два бронзови медала от европейски първенства) и Мирослав Киров (35 г., втори в Европа през 2021 г. и трети през 2014 г.);

>> джудо: Ивайло Иванов (32 г., трикратен европейски вицешампион, участник на три олимпийски игри);

>> лека атлетика: Милица Мирчева (32 г., национална рекордьорка на 10 000 м, полумаратон и маратон, сега спортен директор на Софийския маратон) и Габриела Петрова (34 г., европейска вицешампионка на троен скок в зала от 2015 г.);

>> модерен петобой: Тодор Михалев (29 г., бронзов медалист в щафетата от световното през 2018 г., 12-и в Париж 2024);

>> ски алпийски дисциплини: Алберт Попов (29 г., с победа и трето място за СК и още 9 влизания в Топ 10 на слалом за СК) и Калин Златков (25 г., 37-и на гигантски слалом в Милано Кортина 2026, национал);

>> ски ориентиране: Станимир Беломъжев (38 г., 2-кратен световен и 3-кратен еврошампион, носител на Световната купа) и Антония Григорова (39 г., участник на две олимпийски игри по ски бягане, в момента състезателка за СК по ски ориентиране);

>> сноуборд: Радослав Янков (36 г., носител на голямата Световна купа и на СК по паралелен гигантски слалом, с 13 влизания в Топ 3 (4 победи) за СК, 4-кратен участник на олимпийски игри);

>> тенис: Димитър Кузманов (33 г., доскоро национал, все още рекордьор по победи на сингъл за Купа "Дейвис" с 24);

>> таекуондо: Владимир Далаклиев (34 г., трети в света през 2017 г.) и Калоян Бинев (28 г., втори в Европа при юношите от 2013 г.);

>> фехтовка: Йоана Илиева (25 г., трета в света от 2023 г., с 8 медала от СК, от които два златни).

Всички тези 21 елитни спортисти участват активно и в международни състезания под егидата на Международния военен спортен съвет (CISM), като повечето са спечелили и медали. А джудистът Ивайло Иванов и ориентировачът Станимир Беломъжев дори са шампиони от Световните военни игри.

Треньорите, които са назначени към Центъра за елитен спорт на МО, пък са две от най-големите имена в българския спорт. Първата е олимпийската шампионка по гребане от Пекин 2008, сребърна от Сидни 2000 и бронзова от Атина 2004 - Румяна Нейкова, която е и треньор на националния отбор; а другата е Евгения Раданова - с два сребърни и бронзов олимпийски медали по шорттрек, 2-кратна световна шампионка и носител на още 14 световни медала, която е бивш служебен спортен министър, а в момента член на УС на федерацията по кънки и треньор на националите по шорттрек.

В МВР имената са тайна

За разлика от министерството на отбраната, това на вътрешните работи отказа да разкрие имената на спортистите, които са на щат и получават заплата в някоя от неговите структури.

Единствените данни, които МВР предостави, са, че назначените на щат в неговите структури състезатели са деветима, всички с българско гражданство. Трима от тях са борци, по двама боксьори и джудисти, един гребец и един състезател по спортна стрелба.

Имената и на треньорите в МВР останаха скрити, като информацията за тях е само, че са общо трима - двама по футбол и един по спортна стрелба.