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УЕФА глоби тежко "Левски" за мач в Лига Европа

Победата над "Ягелония" ще "струва" на клуба €44 000 и частично затваряне на трибуните

Днес, 19:10
Феновете на "Левски" навлякоха поредна глобя на клуба от УЕФА
БГНЕС
Феновете на "Левски" навлякоха поредна глобя на клуба от УЕФА

Апелативната комисия към УЕФА наложи нова тежка глоба на "Левски" за мача срещу "Ягелония" (Пол) от Лига Европа. Миналата седмица „сините“ победиха с 1:0, а по трибуните имаше сблъсъци между двете агитки преди началото на мача. 

Това навлече на шампиона на България обща глоба от 44 000 евро - 20 000 са заради безредиците по трибуните и хвърляне на предмети и 24 000 за блокиране на пътеките за минаване.

В допълнение е наложено частично затваряне на стадиона (блокове 32 и 33) за следващия мач от турнирите на УЕФА, в който "Левски" е домакин. Но тази санкция е с изпитателен срок от 2 г. и ще влезе в сила при нова простъпка.

Това е най-голямата глоба за "сините" за домакинство в евротурнирите този сезон. Преди това те бяха санкционирани с €23 000 за домакинството срещу "Борац" (Баня Лука) от I предварителен кръг на Шампионската лига; €10 000 за мача с "Университатя" (Крайова" от II предварителен кръг; €8000 за мача с "Кайрат" (Алмати) от III предварителен кръг и €13 500 за мача с "Рез Бул Залцбург" от Лига Европа. 

За този мач наказания има и за "Ягелония", но те са по-леки. Глобата за полския клуб е 20 000 евро (за безредици по трибуните и хвърляне на предмети). Същевременно на полския клуб е наложена забрана за продажба на билети за свои фенове за следващото гостуване, тъй като проблемите с феновете са станали в изпитателен срок, започнал на 30 юли 2025 г.

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