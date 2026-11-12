УЕФА глоби тежко "Левски" за мач в Лига Европа

Апелативната комисия към УЕФА наложи нова тежка глоба на "Левски" за мача срещу "Ягелония" (Пол) от Лига Европа. Миналата седмица „сините“ победиха с 1:0, а по трибуните имаше сблъсъци между двете агитки преди началото на мача.

Това навлече на шампиона на България обща глоба от 44 000 евро - 20 000 са заради безредиците по трибуните и хвърляне на предмети и 24 000 за блокиране на пътеките за минаване.

В допълнение е наложено частично затваряне на стадиона (блокове 32 и 33) за следващия мач от турнирите на УЕФА, в който "Левски" е домакин. Но тази санкция е с изпитателен срок от 2 г. и ще влезе в сила при нова простъпка.

Това е най-голямата глоба за "сините" за домакинство в евротурнирите този сезон. Преди това те бяха санкционирани с €23 000 за домакинството срещу "Борац" (Баня Лука) от I предварителен кръг на Шампионската лига; €10 000 за мача с "Университатя" (Крайова" от II предварителен кръг; €8000 за мача с "Кайрат" (Алмати) от III предварителен кръг и €13 500 за мача с "Рез Бул Залцбург" от Лига Европа.

За този мач наказания има и за "Ягелония", но те са по-леки. Глобата за полския клуб е 20 000 евро (за безредици по трибуните и хвърляне на предмети). Същевременно на полския клуб е наложена забрана за продажба на билети за свои фенове за следващото гостуване, тъй като проблемите с феновете са станали в изпитателен срок, започнал на 30 юли 2025 г.