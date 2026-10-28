"Левски" взе директор от "Комо"

Новият собственик на "Левски" Атанас Бостанджиев затвърди големите си амбиции в клуба с ново силно назначение. Италианецът Филаделфо Апаро зае новосъздадената позиция Chief Revenue Officer. Той ще отговаря за стратегическото развитие и координацията на всички ключови направления, свързани с приходите на клуба - търговска дейност, маркетинг, бранд идентичност и комуникации.

Привличането на Филаделфо (Делфо) Апаро е голям удар за "Левски" заради впечатляващата визитка на новия шеф. Той има над 20 години международен опит в бизнес управлението, маркетинга, партньорствата и бранд позиционирането. Преди да се присъедини към шампиона на България, той заема позицията Head of Partnership & Sponsorship в италианския първодивизионен "Комо", където изигра ключова роля по време на забележителния прогрес на клуба - от влизането в Серия А до класирането в основната фаза на Шампионска лига.

Преди "Комо" е работил в международни компании като Acer, Renault, Saatchi & Saatchi, Publicis и Bertelsmann, където се е занимавал с маркетинг, бизнес развитие и стратегически растеж.

"Неговият подход съчетава генериране на приходи, маркетинг, бранд стратегия и иновации, с фокус върху създаването на партньорства, които надхвърлят традиционните модели на спонсорство. Философията на Апаро е чрез тях да бъдат отключени нови бизнес възможности и да задълбочат връзката с феновете", отбелязаха от "Левски".