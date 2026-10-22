"Левски" покори Пилзен за първа победа в Лига Европа

Шампионът "Левски" успя да постигне първа победа в настоящия турнир Лига Европа в третия си мач от основната фаза. В него "сините" надделяха с 2:1 при гостуването си срещу "Виктория" (Пилзен).

Важен психологически момент бе, че софийският тим откри резултата точно преди почивката. В 44-ата минута Евертон Бала вкара в долния ляв ъгъл, след като получи подаване от Рейналдо.

И отново, както и преди седмица при 1:1 с НЕК "Ниймеген", вратарят Светослав Вуцов имаше вина за гол в мрежата си. В 62-ата минута той не се намеси убедително и Кристоф Кабонго изравни. Подобно на мача в Нидерландия Вуцов спаси преди и това доста опасни удари.

Хубавото за "Левски" този път бе, че тимът успя бързо да се отърси и вкара нов гол. В 65-ата минута Рейналдо засече точно подаване на Майкон и хвърли в екстаз близо 2000 български фенове. До края играчите на "Виктория" опитаха да изравнят, но така и не получиха добра възможност заради добрата игра в защита на "сините".

Доволният треньор на "Левски" Хулио Веласкес коментира след успеха: "Ключът бе в отношението и поведението, а също и начинът, по който отборът игра тази вечер. През първото полувреме в определени моменти имахме известни проблеми. Губехме топката в близост до нашата врата и те опитваха бързо да атакуват и да ни създават проблеми. Играхме добре, тогава, когато бе необходимо, повишавахме скоростта в нашата игра и тогава, когато трябваше да владеем по-спокойно, успявахме да разменяме доста подавания помежду си. От тази гледна точка се справихме отлично. Успявахме да доминираме в различни компоненти, което е много важно в толкова качествени европейски надпревари. В този важен за нас ден отново показахме нашето израстване. Нормално е с такава подкрепа да постигаме добри резултати. С тази страст, която получаваме от страна на феновете."

След днешния успех "Левски" е на 17-о място с 4 точки. В следващия си мач на 5 ноември шампионите посрещат полския "Ягелония".

So many goals in the early games 🤩



Who impressed most? 👀#UEL pic.twitter.com/Cd6fUitUcS — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 22 октомври 2026 г.

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