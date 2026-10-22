Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Левски" покори Пилзен за първа победа в Лига Европа

Евертон Бала и Рейналдо отбелязаха за успеха в Чехия

Днес, 00:33
Бразилецът Евертон Бала се радва, след като е открил резултата за "Левски" срещу "Виктория" (Пилзен).
ЕПА/БГНЕС
Бразилецът Евертон Бала се радва, след като е открил резултата за "Левски" срещу "Виктория" (Пилзен).

Шампионът "Левски" успя да постигне първа победа в настоящия турнир Лига Европа в третия си мач от основната фаза. В него "сините" надделяха с 2:1 при гостуването си срещу "Виктория" (Пилзен).

Важен психологически момент бе, че софийският тим откри резултата точно преди почивката. В 44-ата минута Евертон Бала вкара в долния ляв ъгъл, след като получи подаване от Рейналдо.

И отново, както и преди седмица при 1:1 с НЕК "Ниймеген", вратарят Светослав Вуцов имаше вина за гол в мрежата си. В 62-ата минута той не се намеси убедително и Кристоф Кабонго изравни. Подобно на мача в Нидерландия Вуцов спаси преди и това доста опасни удари.

Хубавото за "Левски" този път бе, че тимът успя бързо да се отърси и вкара нов гол. В 65-ата минута Рейналдо засече точно подаване на Майкон и хвърли в екстаз близо 2000 български фенове. До края играчите на "Виктория" опитаха да изравнят, но така и не получиха добра възможност заради добрата игра в защита на "сините".

Доволният треньор на "Левски" Хулио Веласкес коментира след успеха: "Ключът бе в отношението и поведението, а също и начинът, по който отборът игра тази вечер. През първото полувреме в определени моменти имахме известни проблеми. Губехме топката в близост до нашата врата и те опитваха бързо да атакуват и да ни създават проблеми. Играхме добре, тогава, когато бе необходимо, повишавахме скоростта в нашата игра и тогава, когато трябваше да владеем по-спокойно, успявахме да разменяме доста подавания помежду си. От тази гледна точка се справихме отлично. Успявахме да доминираме в различни компоненти, което е много важно в толкова качествени европейски надпревари. В този важен за нас ден отново показахме нашето израстване. Нормално е с такава подкрепа да постигаме добри резултати. С тази страст, която получаваме от страна на феновете."

След днешния успех "Левски" е на 17-о място с 4 точки. В следващия си мач на 5 ноември шампионите посрещат полския "Ягелония".

 

КЛАСИРАНЕ СЛЕД III КРЪГ В ЛИГА ЕВРОПА

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, ,

Още новини по темата

Школата на "Левски" е в престижна световна класация
22 Окт. 2026
"Левски" ще бъде без трима за мача си в Ловеч
17 Окт. 2026
Вратарят Вуцов се превърна от герой в грешник за "Левски"
16 Окт. 2026
Гиздол стартира в ЦСКА с инфарктна победа над конкурент
11 Окт. 2026
Веласкес: Искам да остана много дълго в "Левски"
09 Окт. 2026
УЕФА наказа сурово АЕК заради "Левски"
05 Окт. 2026
"Левски" вече е начисто с НАП
02 Окт. 2026
"Левски" е №8 в света по контрол на играта и противниците
30 Септ. 2026
"Левски" и ЦСКА ще имат лек старт за Купата на България
23 Септ. 2026
"Левски" започна със загуба в Лига Европа
17 Септ. 2026
БФС посочи вратаря на "Ботев" (Пд) като провокатор в дербито
16 Септ. 2026
Веласкес: "Залцбург" се чувства добре в рокендрола
16 Септ. 2026
Бивш директор в "Арсенал" влезе в управата на "Левски"
14 Септ. 2026
"Левски" не успя да победи и 10-ия в класирането
13 Септ. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки