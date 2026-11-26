Премиерът Румен Радев утъпка още като президент една и съща червена пътека в Съвета на ЕС, но изневиделица едва сега разбра, че се е объркал. Проблемът му е, че не е ходил нито веднъж сам в многобройните коридори. Оттам излизат проблеми, каквито не подозира. Антуражът му бди да не направи нито стъпка извън обичайния си маршрут. Но вместо да улесни задачите му, сякаш се стреми да ги замита под същата червена пътека. Уж е добре опъната, а отдолу се надигат неравности, заради които започва да се препъва.

Забележките му срещу Европейската комисия, че е недостатъчно компетентна в сравнение с него, сякаш го връщат на магистрала "Тракия", която се представяше пред Брюксел като перфектна, а се оказа намачкана като юфка. Радев трябва да се консултира с по-далечните прогресивни сили, които още през втората година след влизането на България в ЕС пропиляха 220 милиона евро. Правителството на Сергей Станишев укри злоупотребата с предприсъединителния фонд ФАР, за да не понесат санкции Батко и Братко от щетите при дострояването на "Тракия" между Чирпан и Нова Загора.

Радев все още не е паднал заради голяма бабуна,

защото задалата се глоба от 25 млн. евро за България не би трябвало да я уплаши. Но тези 0,02% от Брутния вътрешен продукт означава дупчица в джоба на държавата, а не е отказ от европейския джоб за отпускане към България. Едно означава Брюксел да намали пари за някоя държава, друго е да поиска глоба от нечий бюджет. Мярката е само предупредителна, но може да нарасне, ако правителството не се вразуми.

Пощипването от Еврокомисията има за цел да разбуди Радев, който блуждае в брюкселския лабиринт. Вместо да се опомни, той се държи като наивник, който не схваща смисъла на брюкселските ориентири: "Тука има неща, които Европейската комисия трябва да си направи анализ на своите способности да оценява реалистично финансовата ситуация в държавите членки. Ако тя не го направи, означава, че има политически мотиви, а не икономически зад нашето приемане в еврозоната", коментира Румен Радев днес пред български журналисти.

Как да му бъде обяснено по-просто, че за разлика от Европейската централна банка, която гледа само калкулаторите, в Еврокомисията има политически мотиви като администратор на колективната политическа воля, защото се излъчва от правителствата. В Съвета на ЕС Радев сяда на кантара, където се мери неговата тежест сред останалите правителствени и държавни ръководители. Ако се измъква от волята на мнозинството, постепенно бива избутван, независимо колко любезно му се усмихват и потупват по гърба.

Най-лошо е дебелоглавието,

особено в дипломатическите среди. Отказът да уважава колективната солидарност означава фундаментална грешка на "Прогресивна България" срещу Европа. Радев си въобразява, че отваря очите на другите колко грешат в сравнение с него. От една страна заявява, че не вижда свое място в Коалицията на желаещите за опазване на мира в Европа, като разменя местата на мира и войната. От друга страна пламенно уверява, че участва сред "приятелите на кохезията" в ЕС. "На първо място не трябва да отстъпваме от кохезията. Това е основният инструмент за единство и икономическо развитие на Съюза", каза той.

Общият знаменател са парите. В единия случай България се изключва от финансирането на колективната отбрана срещу заплахите от Русия, но в другия случай е готов да се бута с лакти за европейско финансиране на България. С други думи, готов е да се запише след "приятелите на десерта", където дори бившият премиер Бойко Борисов се мръщаше, че не му е достатъчно.

Приятелите на десерта се притесниха за европейското меню България губи апетит за европейски фондове, показва справка в дипломатическия протокол. На последната среща на високо равнище на групата "Приятели на кохезията" държавата бе представена на възможно най-ниско равнище.

Залитането на Радев по путинизъм го изтика на позорище, където вече няма оправдание, че не вижда какви вреди нанася Русия. Той и досега не си е обърнал езикът, за да заяви разбираемо, че руски дронове потапят търговски кораби недалеч от българското Черноморие. Остава само да се върне към фразеологията на любимеца си Стефан Янев, който до последно като военен министър през 2022 година употребяваше израза "специална военна операция", а не "война", за да не засегне Путин.

Кой ще обърне внимание, че "на второ място държим да има ясна финансова подкрепа за Черноморския регион, а не просто да бъдем споменавани, защото всички знаем колко много са ангажирани държавите като България и Румъния с действията в Черно море, особено с атаките по търговски кораби. Това са съществени разходи за нас и те трябва да бъдат отчетени"? Кой ще ги отчете точно тези? - остава Радев да поиска и за думите си пари от Брюксел.

Влизането в лексиката на българските путинисти означава, че Еврокомисията вниква в руските изрази и предлага на Радев най-подходящия

"скатертью тебе дорога",

или "прав ти път". Това е изпращането му по червената пътека, откъдето ще трябва да си търси приятели в Москва или Пекин.

Ето какво съобщи Радев на журналистите днес, ако е разбрал правилно: "По тази пътека минават президентът Макрон, министър-председателят Санчес, минава Мицотакис, минават други европейски лидери. Питайте ги тях защо Макрон ходи четири пъти в Китай, защо Санчес ходи четири пъти в Китай, канцлерът Мерц ходи в Китай. Китайските инвестиции в Европа са около 40 милиарда досега в Германия, 25 милиарда във Франция, 12 милиарда в Испания, в Унгария, в Гърция – 5 милиарда. Ами ние нали трябва да догонваме тези държави? Това и правим. Ще ги догоним и ще се борим да има китайски инвестиции в България."

Щом България се чувства дискомфортно в еврозоната заради Радев, който едва не сложи бариера на държавата си чрез измислен референдум, намалелите приходи в евро ще трябва да се чакат под формата на далечни юани. Радев изглежда не схваща, че кани за реванш Бойко Борисов. "На мен ги пускат, на тях ги спират", обичаше той да злорадства срещу прогресивните сили. Радев ще се смали до Станишев като премиер и ще трябва да си намери другаде работа. За разлика от него няма да си има европейско политическо семейство, а ще трябва да си търси бъдеще в Далечния изток.