И аз искам да унищожаваме дроновете, но няма как към момента по чисто военнотехнически причини. Това каза премиерът Румен Радев на конференция „Черно море 2026: по-Близкият изток“, организирана от Института за икономика и международни отношения и Фондация „Фридрих Еберт“ – България, която се провежда в София, цитиран от БТА. Само преди дни властта обясняваше, че не може да унищожава дронове, защото не били в български териториални води, но сега се оказва, че не могат да го правят, където и да е, особено що се отнася до морските дронове.

Днес Радев отбеляза, че за страната ни атаките с дронове са изключително трудни за детекция, за установяване с техниката, с която разполагаме на брега. Радев припомни, че е имало епизодична помощ от партньорите, най-вече подкрепата с патрулна авиация, която да способства за детекцията. Той добави, че се работи със съюзниците за по-регулярно дежурство на патрулните самолети, които да следят за заплахи в акваторията на Черно море.

„Имаме в България много политици, които разсъждават като плоскоземци. За тях Земята не е кръгла и за тях ако имаме един радар на брега на Черно море, той ще може да види на 100 км навътре нисколетящ дрон, да не говорим за морски дрон, който е с много нисък профил и отразяваща повърхност. Еми няма как да стане. Няма такъв произведен радар“, коментира премиерът. Ден по-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че ако той е премиер, щял да сваля дроновете, "защото сега България изглежда като държава, нападана необезпокоявано от пирати".

Радев спомена и предложението на България за Черно море да бъде зона на споделена сигурност, като се обединят всички шест крайбрежни държави и да постигнат мораториум върху атаките по цивилни кораби. Румен Радев акцентира, че ситуацията в Черно море повдига въпроса за хуманитарния проблем, тъй като през него минава над 40% от зърното в глобален мащаб, както и тонове петрол.

Искаме да превърнем нашето стратегическо, географско положение в стратегическо предимство най-сетне, заяви Румен Радев. Той отбеляза, че на 8 април ще се проведе срещата на върха на Европейския съюз (ЕС) с държавите от средния коридор (Централна Азия и Кавказ) и с държавите от Залива за Южния коридор.

Във връзка с войната между Русия и Украйна премиерът отбеляза значението на военнотехническата подготовка и нуждата да се разгърне пълномащабно дипломатическия потенциал и усилия.

Радев посочи, че Русия е допуснала редица грешни стратегически преценки, като например волята на украинския народ да се съпротивлява, от друга страна Украйна е допуснала грешка с контранастъплението през 2023 г.

Премиерът коментира също, че на срещите в ЕС и НАТО не се говори за ядрения риск, който според него съществува и Русия си играе с него.

Трябва ЕС и НАТО да намерят своята тежест на тези преговори, които започнаха да се водят без нас, каза още Румен Радев. Той добави, че няма как да се решава бъдещата архитектура за сигурност в Европа без нашето участие.