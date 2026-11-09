Кабинетът "Радев" тихомълком оттегли скандални поправки за ДАНС

Кабинетът на Румен Радев тихомълком оттегли скандалния проект за промени в закона за ДАНС. Точката бе под номер 30 в дневния ред на Министерски съвет за редовното заседание в сряда. Изрично бе посочено, че тя се внася от премиера. След заседанието учудващо в съобщенията за приетите точки липсваше каквато и да е информация за въпросните изменения. От протокола от заседанието на МС, който излиза сега, се вижда, че точката е оттеглена, като няма обяснения защо се налага това.

Въпросните промени минаха през обществено обсъждане в правителствения портал за обществени консултации. Те бяха остро критикувани от експерти и медии, защото в тях бе направен опит чрез промени в няколко закона в опит да бъде въведено правило, чрез което на практика да може да си засекретява завинаги разработки, данни, документи. Въпросните изменения и допълнения в закона за Държавна агенция "Национална сигурност" прокарват и промени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), Закона за противодействие на тероризма (ЗПТ) и Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС).

Именно чрез промяна в ЗЗКИ се предлага практически въвеждане на възможността за нещо като вечна държавна тайна. Към момента сроковете за защита на информацията са от датата на създаването й: за информация, маркирана с гриф за сигурност „Строго секретно“ - 30 години; за маркирана с гриф за сигурност „Секретно“ - 15 години; за „Поверително“ - 5 години; и за информация, класифицирана като служебна тайна - 6 месеца. Тези срокове могат да се удължават по веднъж, но за не повече от първоначалния срок. Така тайната може да бъде до 60 години, което също е скандално само по себе си. ДАНС стигна нови висоти като предложи да може да удължава много пъти този срок.

В края на 2024 г. ДАНС отново пробва подобни изменения, които тогава бяха разкрити и коментирани от "Сега". И пак промените бяха тихомълком изтеглени.

Кой постила за диктатура на специалните служби Колкото и на пръв поглед да звучи някак пресилено, в последните няколко дни в България бе направен опит за диктатура на специалните служби.

С въпросните промени тогава се предлагаше да има вечно засекретяване на информация и бяха заложени дори норми, с които да се създаде "възможност за защита на класифицирана информация до отпадане на основанията за нейната защита". Сега ДАНС очевидно се опитва да бяга преди вятъра и да прокара на практика същото, но с по витиевати процедури. Защото е повече от ясно, че като не определяш колко пъти може да се удължава срока на пазене на тайната, то това може да се прави завинаги. Така например, ако строго секретен материал се удължат четири пъти, то това ще означава засекретяване за 120 години.

Със същите тези промени ДАНС даваше право на агентите си да работят като психолози и психотерапевти. За тази проекторазпоредби в проекта за промени в закона за ДАНС алармира съпредседателят на ДБ и депутат Божидар Божанов. "Значи, отивате на психотерапевт, но той може да е служител на ДАНС и в изпълнение на ЗДАНС да започне да води оперативна разработка във връзка със споделеното. Но тук има и друга хипотеза - текстът да е нужен, за да могат психолозите на ДАНС да участват в новоприетите тестове за почтеност на държавни служители. Т.е. още един механизъм за кадрови контрол в цялата администрация", възмути се той във "Фейсбук".