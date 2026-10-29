ДБ поиска оставките на 8 членове на ЦИК

До искане за оставки на членове на Централната избирателна комисия (ЦИК) доведе снощното решение на органа по казуса с обвинението срещу премиера Румен Радев, че използва държавен ресурс, за да агитира срещу подкрепяната от него за президент Илияна Йотова.

Искането предявиха от "Демократична България", която подкрепя съперника на Йотова на балотажа – Андрей Гюров. Осем членове на комисията – седем излъчени от "Прогресивна България" (формацията, водена от Радев - бел.а.) и един от "Възраждане", вчера решиха, че Радев не може да бъде обвиняван в неправомерна агитация. А въпроса за употребата на правителствената пресслужба в полза на Йотова прехвърлиха на Сметната палата.

В ДБ смятат, че ПБ и "Възраждане" са направили "сглобка" в ЦИК, която по закон би трябвало да е независим орган. "ЦИК не е просто дирекция на Министерски съвет. ЦИК не е продължение на изпълнителната власт и не трябва да прави точно това, което му кажат Радев и Йотова", заявил е съпредседателят на ДБ Божидар Божанов, цитиран от пресцентъра си. Затова според него гласувалите в подкрепа на решението трябва да подадат оставки.

КЪМ СЪДА

Инициативният комитет на Андрей Гюров е подал жалба във Върховния административен съд срещу решението на ЦИК.

В нея се посочва, че комисията не се е произнесла по редица въпроси, засегнати в първоначалния сигнал на комитета по казуса: за това, че подкрепата на Радев за Йотова се е разпространявала чрез информационните канали на Министерския съвет, като това продължава и след началото на кампанията за втория тур; за отговорността на служителите на правителствената информационна служба; за това, че агитацията не е преустановена. Вместо това, комисията се произнесла по въпрос, който сигналът не е поставял – къде премиерът е направил изявлението си.

В жалбата се твърди, че ЦИК се е произнесла в нарушение на правилата на административното производство и нормите на Изборния кодекс.