Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

За 9 независими кандидати не гласуваха дори поддръжниците им

Близо 80 на сто от претендентите за „Дондуков“ 2 получиха под един процент от гласовете

Днес, 13:14
Венцислав Ангелов (с въжето на снимката) е редовен участник на избори. Сега е получил 2856 гласа.
БГНЕС
Венцислав Ангелов (с въжето на снимката) е редовен участник на избори. Сега е получил 2856 гласа.

Президентските избори показаха ясно какви парадоксални последици могат да имат слабите законови изисквания към кандидатите. Според данните на ЦИК девет от претендентите за "Дондуков" 2, издигнати от инициативен комитет, са получили по-малко от 2500 гласа. Това означава, че подкрепа са им дали по-малко хора, отколкото са се подписали за регистрацията им за вота.

По закон независими кандидати за президент и вицепрезидент се регистрират, когато кандидатурата им е подкрепена от поне 2500 избиратели. За девет претенденти за държавен глава са гласували по-малко от 2500 души: Нако Стефанов, Боян Расате, Камен Тасков, Методи Бъчваров, Величка Георгиева, Искра Недева, Лъчезар Аврамов, Борис Анзов (който на три пъти беше санкциониран заради езика, който използва в ефир - бел.а.) и Иво Лулчев.

Иначе казано, за тези кандидати не са гласували дори тези, които са им помогнали да се регистрират за изборите. Всеки от последните петима от изброените е взел по-малко от 0.1% от гласовете на тези избори.

Още четирима кандидат-президенти са получили по-малко от 3000 гласа: Йордан Малджански, Александър Томов, Пламен Пасков и Венцислав Ангелов (заради когото БНТ прекъсна едно от предизборните си предавания - бел.а.). Първите двама са спечелили съответно 2510 и 2512 гласа – тоест, съвсем малко са надхвърлили 2500-те от подписката за регистрация.

Други четирима – Румяна Ченалова, Мария Колева, Волен Сидеров и Иванка Цветанова-Петкова, са получили под 5000 гласа. Още четирима – Николай Ненчев, Росен Миленов, Ивайло Симеонов и Георги Димов, са взели над 5000, но без да достигнат поне един процент от общите гласове на тези избори.

Какво излиза, като теглим чертата – 21 кандидат-президенти са останали под един процент, от общо 27, участвали във вота. Това са близо 80 на сто от претендентите.

А всеки един от тях е ползвал медиен пакет – онези 40 000 лв. от парите на данъкоплатците, с които държавата плаща за предизборна реклама на кандидатите. Това говори за нуждата от реформа на изборните правила.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

В гетата - 4% активност и успехи за Радостин Василев
27 Окт. 2026
Българските партии обърнаха гръб на изселниците в Турция
27 Окт. 2026
"Третата възраст" преобладава в електората на Йотова
26 Окт. 2026
Официални резултати: Йотова получи 2.8% повече от Гюров
26 Окт. 2026
Село даде само два гласа на изборите
26 Окт. 2026
В затворите избраха Йотова
26 Окт. 2026
Гюров и Кандев сезираха ЦИК за непозволена агитация на Румен Радев
26 Окт. 2026
При българите в чужбина категорично печели Гюров
26 Окт. 2026
Радев: Румъния посочи Русия като агресор и последваха нови атаки
26 Окт. 2026
ГЕРБ и ДПС са в триумфално настроение
26 Окт. 2026
Гюров е добавил 18% към електората на ПП и ДБ
26 Окт. 2026
Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави
26 Окт. 2026
ПБ плаши избирателите със сглобка на Пеевски и Гюров
25 Окт. 2026
Гюров търси гражданска, а не партийна подкрепа
25 Окт. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави