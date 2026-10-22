Европа за първи път остро разкритикува Радев за проруската му позиция

Европейският парламент за първи път остро разкритикува правителството на Румен Радев за проруската му позиция, дори когато Москва засяга пряко български интереси. В резолюция, одобрена на 22 октомври, изрично се отбелязва слабата и двусмислена реакция на българското правителство на руската заплаха в Черно море.

В нея ЕП остро осъжда последните смъртоносни удари край бреговете на България и Румъния, както и многократните нарушения на румънското въздушно пространство. Той смята, че Русия е отговорна за нападенията срещу граждански кораби и за ескалацията на агресията срещу Украйна в западната част на Черно море. В резолюцията се подчертава, че тези атаки се вписват в ясен модел на руска ескалация, при която Москва систематично атакува граждански кораби. "Русия е основният двигател на влошаващата се ситуация в Черноморския регион", се казва в текста.

В резолюцията се приветстват бързите усилия на румънските и българските морски спасителни служби, граничната полиция и преминаващите търговски кораби за подпомагане на корабите. Но веднага след това се добавя, че ЕП

- изразява загриженост от двусмисления отговор на българското правителство на руската заплаха;

- изразява съжаление от слабата дипломатическа реакция на българското правителство спрямо Русия и призовава държавите членки да координират дипломатическите си действия;

- призовава българския министър-председател Румен Радев да подкрепи исканията си за съюзническа солидарност с конкретни действия;

- осъжда забавеното участие на България в противодроновата инициатива на НАТО – и настоятелно призовава българското правителство да не допуска по-нататъшно забавяне, а официално да потвърди участието си до 30 октомври 2026 г.“

Българското правителство упорито отказва да назове кой е отговорен за четирите търговски кораба, ударени с дронове в икономическата зона на България, оправдавайки се, че няма категорични доказателства. Премиерът Румен Радев и военният министър Димитър Стоянов повтарят, че "логически може да се предположи", че за единия от корабите е отговорна Русия, защото едва ли Украйна ще атакува украински кораб с товар и екипаж. Но трябвали доказателства, а такива едва ли скоро ще се намерят, защото тепърва ще се търси кой да достави подводен дрон, с който да се изследват някакви останки. Дори привикването на руската посланичка Елеонора Митрофанова в МС се превърна в унизителен спектакъл, в който премиерът Румен Радев първо изслуша, а после повтори няколко пъти внушението, че не Русия, а някаква трета страна може да е потопила като провокация украински кораб с украински екипаж.

От общо присъствали 572 евродепутати "за" резолюцията са гласували 432, 52 са „против“, 88 са се въздържали. 8 от общо 17 български евродепутати са подкрепили резолюцията, съобщи БНР. Против нея са гласували Рада Лайкова и Станислав Стоянов от "Европа на суверенните нации". С "въздържал се" са гласували Елена Йончева от Европейските консерватори и реформисти, както и социалистите Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова.

Радан Кънев от ЕНП, Никола Минчев от "Обнови Европа", Ивайло Вълчев от консерваторите и Петър Волгин от суверенистите не са участвали във вота.

Интересни подробности разказва Петър Танев, който е съветник към ЕП, във "Фейсбук".

"Формулировката беше предложена от германския евродепутат Sergey Lagodinsky (Зелените/Европейски Свободен Алианс), с когото имам честта да работя. Участвахме в преговорите по текста и тя получи широка подкрепа от основните проевропейски политически сили. Трябва да отбележа и ролята на Андрей Новаков (ЕНП), като преговарящ за резолюцията и всичките евродепутати от най-различни държави, загрижени за слуващото се в България. Трябва да кажа, че единствените, които се опитваха да премахнат критиките към Радев, бяха евродепутатите от БСП. Дори собствената им европейска политическа група не подкрепи тази позиция", пише той.

ЕП смята още, че ЕС трябва да обмисли започването на военноморска операция в Черно море, подчертавайки, че свободата на корабоплаване и морската сигурност са част от осигуряването на сигурността на източния фланг на НАТО, региона на Черно море и делтата на Дунав.

В резолюцията се призовава страните от ЕС, в сътрудничество с НАТО, да подкрепят България и Румъния в ранното откриване и проследяване на враждебни дронове, заплашващи корабоплаването в Черно море, но също така ЕС бързо да приведе в действие инициативата на ЕС за център за морска сигурност в Черно море, която има за цел да помогне за укрепване на морската безопасност и сигурност и да защити критичната морска инфраструктура и морската среда.

Евродепутатите също така призовават неизразходваните средства от ЕС по т. нар. инструмент SAFE да бъдат използвани за подпомагане на Румъния и България в справянето с тези предизвикателства, като същевременно подчертават, че бъдещият дългосрочен бюджет на ЕС трябва да обхване широк спектър от нужди в областта на сигурността и отбраната, включително в Черноморския регион.

Освен това те искат ЕС и неговите държави членки да засилят защитата и устойчивостта на текущите проекти за подводни телекомуникации, пренос на електроенергия и кабели за данни чрез засилено морско наблюдение, регионално сътрудничество и механизми за бързо реагиране.