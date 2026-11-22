"Има все още надежда да се запази демокрацията срещу тази пълзяща диктатура, която върви в момента." Така се обърна лидерът на ГЕРБ към участниците в Академията за млади политици на партията в Монтана, предаде БГНЕС.

Борисов се обяви срещу тормоза, който по думите му управляващите упражняват срещу общините, които се управляват от другите партии. "Ще се опитаме да направим всичко възможно общините да не бъдат рекетирани с моркова и тоягата. Изпращат патрулки и БОП, за да ви питат дали ще преминете към "Прогресивна България". Снимат те с белезници, разхождат те, за да станеш за срам пред обществото", каза той.

По думите му, българите все още имали пари, защото докато управлявала ГЕРБ, БВП на България растял.

За новия ВСС

Борисов напомни думите на депутата Слави Василев, че "това си е ВСС на Радев". Лидерът на ГЕРБ добави, че премиерът е бил подпомогнат при избора му от синовете на старите комунисти. В петък бяха избрани 7 членове от съвета, предложени от ПБ и четирима, издигнати от ПП и ДБ. Борисов бил доволен, че се е "отървал и от последното, което може да бъде прикачено на ревера на ГЕРБ". Борисов подчерта, че ВСС е сглобка на ПБ и ПП-ДБ и единствено ГЕРБ е истинската опозиция в България. Сега ПП-ДБ трябва да обяснят на своите избиратели как са се обединили за съдебната власт с проруската партия на Радев, добави той. Всъщност, за част от номинираните за ВСС, гласове дадоха и депутатите на Борисов, които се отказаха да правят свои номинации. Настоящият раздиран от скандали съвет, чийто мандат изтече още през 2022 г., е аранжиран от ГЕРБ и ДПС.

Европейски път

По думите на Борисов ГЕРБ е единствената партия след управлението на Симеон Сакскобургготски, която е направила нещо за евроинтеграция на България с влизането в еврозоната.

Стана дума и за това, че случващото се в Черно море е огромна щета за България.

"Премиерът Радев продължава да не вярва на Владимир Путин и да чака доказателства. Ние продължаваме да си мислим, че в нашето Черно море действат пирати, които потапят кораби. Черно море е определена за рискова зона и ние вече сме в нея. Това означава, че нашият воден транспорт става изключително скъп по линия на застраховките. Цените се увеличават и губят всички от превозвачите до зърнопроизводителите", каза той.