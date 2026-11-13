Радев поиска по-мек тон срещу Русия в декларацията за европейска сигурност

България подкрепи с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност, представена на Деветата среща на върха на Европейската политическа общност, която се състоя в Дъблин. Това съобщи правителствената пресслужба по повод приетата от 39 страни харта по инициатива на Франция. По-рано ДПА съобщи, цитирана от БТА, че страната ни е единствената от ЕС, която не е подписала документа. "Премиерът Радев изрази писмени резерви към преамбюла на декларацията с искане за адаптиране на политическите послания към настоящия етап на преговори, така че те да не възпрепятстват постигането на общо решение в интерес на мира", обяснява правителството.

В преамбюла на документа се говори за "непровокираната пълномащабна руска агресия срещу Украйна и нарастващите заплахи за стабилността на Европа". Казва се също, че подписалите държави "потвърждават твърдата си подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници". Те подчертават, че хибридните кампании на Русия и опитите за подкопаване на подкрепата за Украйна само ще засилят техния ангажимент към Украйна и тяхната решителност. Подписалите държави припомнят, че пътят към мира в Украйна трябва да бъде решен заедно с Украйна и че всеки въпрос, засягащ европейската сигурност, трябва да бъде решен заедно с европейците. Подчертава се, че сигурността на Украйна е неразделна част от евроатлантическата сигурност и че бъдещото развитие на европейската стратегическа стабилност ще бъде обусловено от приключването на войната в Украйна.

В съобщението на правителството се сочи, че България подкрепя постигането на справедлив и траен мир в Украйна и преговорите в Абу Даби с посредничеството на САЩ били важни в тази посока. "Европейските позиции трябва да подкрепят този процес, затова България настоява езикът на общите европейски документи да отразява динамиката на процесите и очакванията от преговорите за мир".

"В контекста на ключовите принципи на европейската сигурност България ще продължи да работи за сигурността в Черноморския регион, свободата на корабоплаването и защитата на критичната инфраструктура срещу хибридни заплахи", пише правителството, без да назовава Русия, или да я нарича агресор.

Страните са "постигнали съгласие по общи принципи за бъдещата сигурност на Европа", заяви френският президент Еманюел Макрон. И добави, че "в момент, в който мнозина биха искали Европа да остане извън дискусиите, засягащи нейната сигурност и стабилност, тази декларация е изключително важна, защото именно тя утвърждава необходимостта тази широка Европа да се мобилизира", пише БТА.

В документа се посочва, че основите на сигурността на Стария континент продължават да се базират на съществуващите международни актове и договори – Устава на ООН, договорите на НАТО и Европейския съюз и други.

"Позоваванията на НАТО в декларацията са важни, защото в крайна сметка именно НАТО ще трябва да гарантира сигурността, независимо от това какво ще се случи впоследствие", заяви британският премиер Анди Бърнам, един от последните подписали документа.

ДПА отбелязва, че сред държавите нечленки на ЕС, които не са подписали декларацията, са Армения, Азербайджан, Босна и Херцеговина и Швейцария.

"Резервите" изглежда са резервирана позиция на управляващите. Припомнете си и: