Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Приятелите на кохезията" обвиниха Мерц в шантаж

Причината е спорът за финансирането на Украйна през бюджета на ЕС

10 Ноем. 2026Обновена
Роберт Фицо
ЕПА/БГНЕС
Роберт Фицо

Лидерите на Словакия, Чехия, Унгария и България се противопоставиха на ултиматума на германския канцлер Фридрих Мерц - одобряването на следващия дългосрочен бюджет на ЕС да бъде поставено в зависимост от нова финансова подкрепа за Украйна.

Премиерът на Словакия Роберт Фицо обвини германския канцлер Фридрих Мерц в изнудване и заплаши да наложи вето върху новия бюджет на ЕС, ако той включва помощ за Украйна, съобщиха словашките медии.

Германският канцлер настоява бюджетното споразумение на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. да включва гаранции за финансова подкрепа за Киев за 2027 г. и следващите години. Нещо повече, Мерц дори заплаши да блокира бюджета на ЕС, ако такива гаранции не бъдат включени. „Колективен ангажимент, че всички ние, без изключение, ще допринесем справедливо за запълването на финансовата пропаст, е съществена предпоставка за решаването на този въпрос и за обсъждането на всякакви други теми, особено на тези с финансови последици“, написа Мерц.


Ултиматумът идва броени дни преди срещата на лидерите на ЕС в Дъблин в четвъртък и петък, където Мерц настоява да бъде адресиран недостигът във финансирането на Киев

Роберт Фицо изрази възмущението си, определяйки тази инициатива като класически случай на изнудване, и заплаши да наложи вето на всяко подобно решение. Според него Унгария, Чехия и България заемат същата позиция.

„Имаме равен глас по този въпрос“, каза Фицо във вторник, докато посрещаше чешкия си колега Андрей Бабиш в Братислава.

„Точно както г-н Мерц говори за използване на ветото си, аз мога да кажа абсолютно същото. Имаме същото право на вето, каквото има и германският федерален канцлер.“

Андрей Бабиш иронизира, че Мерц „вероятно не осъзнава“, че предложеният бюджет на ЕС вече е заделил 100 милиарда евро за Украйна. Тези средства обаче няма да бъдат налични до 2028 г., докато Киев е изправен пред недостиг от 70 милиарда евро през следващата година.

„Днес няма да бъде обикновен ден – далеч не. Днес трябва да отговорим на изнудването“, каза Фицо, изразявайки недоволството си.

Мерц прие унгарския министър-председател Петер Мадяр в Берлин във вторник, само ден след като писмото стана публично достояние.

В края на двустранната среща Мадяр ясно заяви, че се противопоставя на обвързването на бюджета на ЕС с помощта за Украйна, като изтъкна, че двата въпроса са по същество различни.

Мадяр заяви, че Унгария не може да поемат ангажимент за нов дълг на европейско ниво, тъй като вече се бори с овладяването на нарастващия си публичен дефицит.

„В това отношение това очевидно е неприемливо за нас по вътрешнополитически причини, но ще преговаряме в Берлин, Дъблин и Брюксел“, каза той.

Говорейки във Варна, българският министър-председател Румен Радев също посочи високите нива на дефицита като причина България да бъде освободена от бъдещи кредитни линии за Украйна. Радев заяви, че страната ще продължи подкрепата чрез други средства, като например енергийни потоци. „България по никакъв начин не блокира решенията на ниво Съвет, които се вземат с единодушие, за да може всеки да подкрепи (Украйна) според възможностите си“, каза Радев.

Словакия, Чехия, Унгария и България принадлежат към „Приятели на кохезията“ – група от 17 държави, която иска да защити кохезионните и земеделските фондове в следващия дългосрочен бюджет на ЕС. Това ги постави в челен сблъсък с „спестовните“ (пестеливите държави), които настояват за цялостни съкращения.

„Спестовните“ включват някои от най-големите донори за Украйна, като Германия, и се отнасят с недоволство към начина, по който Словакия, Чехия, Унгария и България се опитват да се откажат от подкрепата за Украйна, докато в същото време изискват кохезионни фондове.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

,

Още новини по темата

Германия ще блокира бюджета на ЕС, ако няма финансиране за Украйна
09 Ноем. 2026
Мерц заведе в Киев шефовете на германски оръжейни гиганти
04 Окт. 2026
В Германия започват ключови регионални избори
20 Септ. 2026
Мерц: Всички сме шокирани от изборния резултат
07 Септ. 2026
България и Словакия с радост отбелязаха, че не подкрепят Украйна
04 Септ. 2026
Илхам Алиев злепостави Мерц с тайна руско-германска среща в Баку
22 Юли 2026
Лидерът на ХДС в Бундестага напуска заради скандал с придобито дете
18 Юли 2026
Германия започва да намалява бюрокрацията
02 Юли 2026
Зеленски не хареса германското предложение за "асоциирано" членство в ЕС
23 Май 2026
Мерц предлага Украйна да стане бързо "асоцииран член" на ЕС
21 Май 2026
Радев и Мерц размениха любезности и мъгляви обещания
18 Май 2026
Премиерът Радев отива в понеделник в Берлин
14 Май 2026
И Фицо се отказа от парада за 9 май в Москва
05 Май 2026
Тръмп скастри канцлера Мерц заради Иран
30 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави