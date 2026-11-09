Германия ще блокира бюджета на ЕС, ако няма финансиране за Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че ще блокира следващия седемгодишен бюджет на ЕС, освен ако всички страни членки не поемат ангажимент да подкрепят финансово Украйна през 2027 г. и след това, съобщи „Файненшъл таймс“.



В писмо до председателя на Европейския съвет Антониу Коща, с което FT разполага, Мерц обвързва подкрепата си за бюджета на Съюза за периода 2028-2034 г. със съгласието на всички държави от ЕС да финансират воюващата Украйна, която следващата година ще има недостиг от 70 млрд. евро. „Колективен ангажимент, че всички ние, без изключение, ще допринесем справедливо за запълването на финансовата пропаст, е съществена предпоставка за решаването на този въпрос и за обсъждането на всякакви други теми, особено на тези с финансови последици“, написа Мерц.



Ултиматумът идва броени дни преди срещата на лидерите на ЕС в Дъблин в четвъртък и петък, където Мерц настоява да бъде адресиран недостигът във финансирането на Киев.

През декември миналата година лидерите на ЕС се споразумяха за заем от 90 млрд. евро за Украйна, но мащабът на руската военна агресия е такъв, че Киев заяви, че ще се нуждае от още 70 млрд. евро през следващата година – нужда, призната и от съюзниците на страната. ЕС се е ангажирал да покрие две трети от тази сума, или около 45 млрд. евро. Европейската комисия работи по варианти за изпълнение на обещанието, включително чрез поемане на нов общ дълг, с надеждата лидерите да постигнат съгласие до края на годината.

Четири страни от ЕС обаче – Унгария, Словакия, България и Чехия – дадоха знак, че няма да участват в по-нататъшна финансова помощ за Киев. Унгария, Словакия и Чехия миналата година си осигуриха изключение от плащането на лихвите по заема от 90 млрд. евро.



В писмото си Мерц подчертава, че „тогава трябва да намерим решение, подкрепено от всички държави членки, което да осигури стабилна и многогодишна перспектива за финансиране на Украйна от 2028 г. нататък“, включително лихвите по свързания със страната дълг.

Марин льо Пен, която води в допитванията преди президентските избори във Франция през април, също заяви, че ако спечели надпреварата за наследник на Еманюел Макрон, ще прекрати подкрепата за Киев, освен известна оперативна помощ и обучение на украински войници.



Германия е най-големият нетен вносител в бюджета на ЕС, докато четирите страни, които искат да избегнат допълнителен принос за Украйна, са нетни получатели. Използвайки влиянието на Берлин в бюджетните преговори, Мерц се стреми да осигури финансирането на Киев както през следващата година, така и след това. Предстоящите избори в няколко страни от ЕС, сред които Италия и Полша, могат да направят финансирането на Украйна чрез консенсус все по-трудно.

Берлин се стреми и бъдещото финансиране да изисква подкрепата само на квалифицирано мнозинство от страните членки, а не консенсус, както е сега, за да се избегне всяко евентуално вето.

