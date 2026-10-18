Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Украйна и САЩ подготвят нови преговори

Днес, 19:05
Володимир Зеленски разговаря по телефона с Джаред Къшнър и Стив Уиткоф
Володимир Зеленски разговаря по телефона с Джаред Къшнър и Стив Уиткоф

Украинският президент Володимир Зеленски проведе телефонен разговор със специалните пратеници на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, като обсъдиха резултатите от неотдавнашната среща на украинския и американския екип във Флорида и подготовката на следващите дипломатически ходове. Зеленски съобщи за разговора в Telegram и подчерта, че екипите остават в постоянен контакт. „Мир идва само чрез сила и сътрудничество, изградено на доверие“, заяви той, като добави, че Киев редовно информира Вашингтон за руските обстрели, които не спират, и за нуждите на украинската противовъздушна отбрана. „Именно от позицията на Америка тук много зависи“, подчерта президентът и увери, че Украйна е готова да продължи да работи конструктивно и честно за реален резултат.

Преговорните екипи на САЩ и Украйна се видяха на 9 октомври в голф клуба „Шел Бей“ в Халандейл Бийч, собственост на Уиткоф. Освен украински официални лица, участваха и представители на Великобритания, Франция и Германия.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, ,

Още новини по темата

Зеленски не се трогна от Тръмп и не обеща край на ударите по рафинерии
11 Окт. 2026
ЕС стяга санкциите за Русия след хода на САЩ
11 Окт. 2026
Тръмп поиска Зеленски да бъде сменен като президент на Украйна
10 Окт. 2026
Зеленски: Уточнихме с България, че става дума за руска комбинирана атака
07 Окт. 2026
Тръмп предоставя на Украйна лиценза за "Пейтриът"
25 Септ. 2026
Зеленски: Русия я очаква болезнена зима
24 Септ. 2026
Зеленски: Путин ще пробва кървав маркетинг
23 Септ. 2026
Зеленски лети за важна среща с Тръмп
20 Септ. 2026
Самолетът на Зеленски едва се е разминал с удар с дрон в Молдова
09 Септ. 2026
Руският президент уверил Тръмп, че няма агресивни мисли към Европа
08 Септ. 2026
Уиткоф и Къшнър целят пробив в преговорите с Русия и Украйна преди зимата
06 Септ. 2026
Путин не е показал готовност за компромиси пред Уиткоф и Къшнър
06 Септ. 2026
Путин нареди три дни Русия да не атакува Киев
05 Септ. 2026
Уиткоф и Къшнър ще посетят Москва и Киев на 5-6 септември
04 Септ. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки