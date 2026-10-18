Украйна и САЩ подготвят нови преговори

Украинският президент Володимир Зеленски проведе телефонен разговор със специалните пратеници на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, като обсъдиха резултатите от неотдавнашната среща на украинския и американския екип във Флорида и подготовката на следващите дипломатически ходове. Зеленски съобщи за разговора в Telegram и подчерта, че екипите остават в постоянен контакт. „Мир идва само чрез сила и сътрудничество, изградено на доверие“, заяви той, като добави, че Киев редовно информира Вашингтон за руските обстрели, които не спират, и за нуждите на украинската противовъздушна отбрана. „Именно от позицията на Америка тук много зависи“, подчерта президентът и увери, че Украйна е готова да продължи да работи конструктивно и честно за реален резултат.

Преговорните екипи на САЩ и Украйна се видяха на 9 октомври в голф клуба „Шел Бей“ в Халандейл Бийч, собственост на Уиткоф. Освен украински официални лица, участваха и представители на Великобритания, Франция и Германия.