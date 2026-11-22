Цял вход на жилищна сграда бе разрушен от дрон от първия до петия етаж

Тази вечер спасителите извадиха 7-годишно момче в разрушения през нощта вход на 5-етажен блок край Киев. За това съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски. По данни на министъра на вътрешните работи Иван Виговски седемгодишният Давид е прекарал под отломките близо 14 часа.

Момчето е съобщило, че е добре. В момента е в стабилно състояние и остава под лекарско наблюдение.

В селището Димер, Киевска област, след руски удар с дрон по пететажна жилищна сграда нямаше връзка през деня с поне 15 души. Спасителите са евакуирали девет души и са локализирали пожара. Загинали са четирима души, а други шестима са ранени. Предполага се, че под развалините може да има още девет души.

През деня бяха извадени телата на двама загинали.

Dimer, Kyjevská oblast - U domu zničeného ruským útokem probíhají pátrací a záchranné operace, — média. pic.twitter.com/yz9btIaYil — Jiri Jicha (@jirik957) 22 ноември 2026 г.

По-рано Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна съобщи, че входът е разрушен от първия до петия етаж и че под развалините може да се намират осем души.

По данни на спасителите двама души са пострадали, включително тийнейджър, роден през 2010 г., който е бил хоспитализиран.

Зеленски съобщи също, че дете е било ранено при удар с управляеми авиационни бомби по жилищни сгради в Запорожие.

По данни на украинския президент през изминалата седмица 20 области на Украйна са били подложени на руски атаки. Русия е използвала около 2700 дрона, близо 1460 авиационни бомби и 165 ракети от различни типове.

Значителна част от ракетите са били балистични, включително севернокорейски. Зеленски твърди, че Русия помага на Пхенян да ги модернизира, като повишава точността на ударите им.

На фона на тези атаки Зеленски разкритикува забавянето на доставките на средства за противодействие на балистични ракети и призова САЩ да разрешат предоставянето на ракети за системите Patriot, които вече са платени по програмата PURL.

Зеленски призова също партньорите да продължат финансовите си вноски по програмата, като я определи като основен източник на средства за защита на Украйна от балистични ракети.