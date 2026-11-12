Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Европа влиза в преговорите за мир между Украйна, Русия и САЩ

Потвърдена е предстояща голяма размяна на пленници

13 Ноем. 2026Обновена
Зеленски и ръководителят на преговорния екип Умеров се срещнаха с Кушнер и Уиткоф в Дъблин
Зеленски и ръководителят на преговорния екип Умеров се срещнаха с Кушнер и Уиткоф в Дъблин

Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър проведоха едночасова среща с украинския президент Володимир Зеленски в ирландската столица Дъблин, на която обсъдиха резултатите от проведените в четвъртък разговори в Москва.

Преговорите в Абу Даби донесоха напредък и надежда за приключване на войната, заяви Зеленски, който потвърди, че е договорена най-голямата размяна на пленници между Русия и Украйна. 

"На следващата среща Европа ще бъде част от преговорния екип. Тя ще има право на глас. Това е важно за нас. В бъдеще ще бъдем член на ЕС", заяви Зеленски след разговора с Уиткоф и Къшнър. Участието на Европа на преговорите бе потвърдено отново от Къшнър: "Путин е готов да даде шанс на това".

"Не можем да сключим тази сделка, без европейците да присъстват на преговорите. Непрекъснато повтаряме на Путин, че според нас това е много важно", потвърди Къшнър. "Хората биха искали тази война да приключи.  Това е, което чуваме от хората", допълни той. Зетят на Тръмп заяви, че екипите работят и за следвоенните планове, тъй като "Украйна има невероятен потенциал".

Визитата в Ирландия идва непосредствено след посещението на американската делегация в Русия, където Уиткоф обяви, че е договорен нов кръг от тристранни преговори между Русия, Съединените щати и Украйна, с възможно участие на ЕС, отбелязвайки, че срещата с руския президент Владимир Путин е донесла напредък. По време на разговорите в Кремъл Владимир Путин е заявил, че всички чуждестранни военни подразделения, разположени на територията на Украйна след края на войната, ще бъдат разглеждани от Москва като законна военна цел. Освен това руският президент е предложил организирането на хуманитарна евакуация от град Константиновка в Донецка област по примера на град Олешки, твърдейки, че руските сили контролират населеното място. 

В отговор на това предложение съветникът на украинския президент по въпросите на комуникациите Дмитро Литвин заяви от Киев, че Русия може да използва евентуална хуманитарна операция в Константиновка за извършване на ротация на своите военнослужещи и за доставка на военна техника. По думите на Литвин именно такъв сценарий вече е бил приложен от руската страна в град Олешки, разположен в Херсонска област.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, ,

Още новини по темата

Германия ще блокира бюджета на ЕС, ако няма финансиране за Украйна
09 Ноем. 2026
Киев хакна руската система за извънредни ситуации
03 Ноем. 2026
Уиткоф ще занесе в Петербург мирните предложения на Украйна
20 Окт. 2026
Путин предлага тристранна среща с Тръмп и Си Дзинпин
19 Окт. 2026
Украйна и САЩ подготвят нови преговори
18 Окт. 2026
Зеленски не се трогна от Тръмп и не обеща край на ударите по рафинерии
11 Окт. 2026
ЕС стяга санкциите за Русия след хода на САЩ
11 Окт. 2026
Тръмп поиска Зеленски да бъде сменен като президент на Украйна
10 Окт. 2026
Зеленски: Уточнихме с България, че става дума за руска комбинирана атака
07 Окт. 2026
Тръмп предоставя на Украйна лиценза за "Пейтриът"
25 Септ. 2026
Зеленски: Русия я очаква болезнена зима
24 Септ. 2026
Зеленски: Путин ще пробва кървав маркетинг
23 Септ. 2026
Зеленски лети за важна среща с Тръмп
20 Септ. 2026
Самолетът на Зеленски едва се е разминал с удар с дрон в Молдова
09 Септ. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави