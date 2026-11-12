Европа влиза в преговорите за мир между Украйна, Русия и САЩ

Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър проведоха едночасова среща с украинския президент Володимир Зеленски в ирландската столица Дъблин, на която обсъдиха резултатите от проведените в четвъртък разговори в Москва.

Преговорите в Абу Даби донесоха напредък и надежда за приключване на войната, заяви Зеленски, който потвърди, че е договорена най-голямата размяна на пленници между Русия и Украйна.

"На следващата среща Европа ще бъде част от преговорния екип. Тя ще има право на глас. Това е важно за нас. В бъдеще ще бъдем член на ЕС", заяви Зеленски след разговора с Уиткоф и Къшнър. Участието на Европа на преговорите бе потвърдено отново от Къшнър: "Путин е готов да даде шанс на това".

"Не можем да сключим тази сделка, без европейците да присъстват на преговорите. Непрекъснато повтаряме на Путин, че според нас това е много важно", потвърди Къшнър. "Хората биха искали тази война да приключи. Това е, което чуваме от хората", допълни той. Зетят на Тръмп заяви, че екипите работят и за следвоенните планове, тъй като "Украйна има невероятен потенциал".

Визитата в Ирландия идва непосредствено след посещението на американската делегация в Русия, където Уиткоф обяви, че е договорен нов кръг от тристранни преговори между Русия, Съединените щати и Украйна, с възможно участие на ЕС, отбелязвайки, че срещата с руския президент Владимир Путин е донесла напредък. По време на разговорите в Кремъл Владимир Путин е заявил, че всички чуждестранни военни подразделения, разположени на територията на Украйна след края на войната, ще бъдат разглеждани от Москва като законна военна цел. Освен това руският президент е предложил организирането на хуманитарна евакуация от град Константиновка в Донецка област по примера на град Олешки, твърдейки, че руските сили контролират населеното място.

В отговор на това предложение съветникът на украинския президент по въпросите на комуникациите Дмитро Литвин заяви от Киев, че Русия може да използва евентуална хуманитарна операция в Константиновка за извършване на ротация на своите военнослужещи и за доставка на военна техника. По думите на Литвин именно такъв сценарий вече е бил приложен от руската страна в град Олешки, разположен в Херсонска област.