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Зеленски: Путин ще пробва кървав маркетинг

Според украинския президент Русия ще нападне страна от НАТО заради липсата на успех в Украйна

Днес, 07:45
Зеленски в кулоарите на ООН
EPA/BGNES
Зеленски в кулоарите на ООН

В интервю за "Уолстрийт джърнъл" в кулоарите на Общото събрание на ООН президентът на Украйна разказа, че е поискал от Доналд Тръмп „зимен пакет“ с нова военна техника и вярва, че САЩ ще се стремят към постигането на споразумение за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Двамата президенти вчера разговаряха в Ню Йорк. 

Зеленски отбеляза, че знае колко приоритетна е темата за енергетиката за Тръмп: „Мисля, че той ще се опита да договори някакво енергийно примирие“. Той обаче добави, че Путин едва ли ще се съгласи на това без нов натиск, например чрез засилване на санкциите. По думите му, след провеждането на изборите за Държавната дума Путин не усеща сериозен натиск да промени кампанията си, въпреки ограниченото настъпление на бойното поле.

Зеленски отделно посочи Индия, Турция и особено Китай, че подкрепят Москва в тази война.

Украинските сили са унищожили 45% от руския капацитет за преработка на петрол, посочи Зеленски. Той каза, че не е обсъждал с Тръмп цените на енергийните ресурси по време на разговорите им в Ню Йорк.

Украинският лидер добави, че Путин разбира единствено от сила, а атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна изискват отговор. „Нашият живот е по-важен от цената на енергийните ресурси“, заяви той, като свърза значителна част от поскъпването на петрола с блокирането на маршрутите около Ормузкия проток.

Украинският президент смята, че Путин може да нападне страна от НАТО, тъй като трябва да „продаде“ нещо на руснаците. Той заяви, че Русия е завзела много малко територии и е платила за това с огромни загуби в жива сила.

„Ситуацията на бойното поле не се развива в полза на Путин, така че той не побеждава - това е факт“, каза Зеленски. Той обаче добави, че Путин се нуждае от победа, и изрази опасение, че руският президент може да нанесе удар по някоя от страните от НАТО, за да демонстрира, че алиансът не разполага със сила.

„Той трябва да продаде нещо на своето общество“, заяви Зеленски, определяйки подобна възможност и тактиката на хибридната война като „кървав маркетинг“.

Зеленски предположи, че Пекин споделя с Русия комуникационни технологии и ноу-хау, подобни на Starlink. Той изрази мнение, че Китай участва в този процес, за да изпита собствените си разработки в условията на войната в Украйна с цел бъдещото им използване. По сходен начин, според него, Северна Корея е изпратила войски да участват в бойните действия на страната на Русия, за да придобият боен опит. „Къде ще го използват след това?“, попита украинският лидер.

Зеленски подчерта, че войната в Украйна е показала колко взаимосвързани са станали държавите и е демонстрирала необходимостта съюзниците да обменят технологии помежду си. „В тази война разстояния изобщо няма“, заяви той.

 

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Ключови думи:

Володимир Зеленски, Доналд Тръмп, ООН

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