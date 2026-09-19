САЩ продават на Украйна оръжие за ПВО за 2,68 млрд. долара

Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на Украйна на американско въоръжение и оборудване за системи за противовъздушна отбрана на стойност 2,68 млрд. долара. Това се посочва в съобщение на сайта на Държавния департамент.

В съобщението се казва, че решението е взето в рамките на програмата за военно финансиране (FMF), както и чрез вноски от европейски държави. Средствата по FMF ще бъдат зачислени като принос на Съединените щати към Американско-украинския инвестиционен фонд за възстановяване при условие за възстановяване на средствата в съотношение 1:1, се посочва в съобщението.

Предполагаемата продажба ще съответства на целите на външната политика и националната сигурност на САЩ, като укрепи сигурността на страна партньор, допринасяща за политическия и икономическия напредък в Европа, се казва още в съобщението.