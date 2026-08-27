Очакват се преговори през септември между Украйна, Русия и САЩ

Тристранни преговори между Русия, САЩ и Украйна трябва да се проведат през септември, заяви Кирило Буданов, ръководителят на Офиса на украинския президент Зеленски. Той не предостави други подробности за евентуалната среща.

По думите на Буданов се планира „оживяване“ и активизиране на преговорите в най-близко бъдеще. На въпрос дали става въпрос за пряка среща между украинската и руската делегация, той изрази надежда това да се случи, като подчерта ключовата роля на Вашингтон: „Надявам се на това, да. Заедно с американците – без тях няма как“.

Към момента украинската страна не разкрива конкретна дата или място за евентуалните разговори, нито точния формат и състав на делегациите. Основен фокус при евентуално възобновяване на срещите се очаква да бъдат условията за прекратяване на огъня, изтеглянето на войските и международните гаранции за сигурност. От своя страна, официалните представители на Москва все още не са потвърдили публично готовност за тристранна среща в този формат през септември.