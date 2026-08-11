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САЩ продадоха за скрап два руски танкера

11 Авг. 2026

Правителството на САЩ е продало за старо желязо два санкционирани петролни танкера, които бяха конфискувани в дните след акцията на Вашингтон във Венецуела, съобщи в понеделник „Ллойдс Лист“ (Lloyd's List). Тези танкери са от руския сенчест флот, при прихващането им от американските власти и двата кораба са плавали под руски флаг. 

Базираната в Дубай компания за рециклиране на плавателни съдове „Глобъл Маркетинг Системс“ (Global Marketing Systems – GMS) е закупила танкерите миналия месец за неоповестена сума, съобщи Ройтерс.

Продажбата включва кораба „Ера“ (Era), плавал по-рано под имената „Маринера“ (Marinera) и „Бела 1“ (Bella 1), и „Лилео“ (Lileo), плавал преди като „Галилео“ (Galileo) и „Вероника“ (Veronica), се посочва в съобщението. Танкерите ще бъдат нарязани в корабостроителни дворове за скрап в Индия.

„Правителството на САЩ ни ги продаде и имаше съдебно решение, разрешаващо продажбите, но има сложности, не на последно място факта, че не бяхме съвсем сигурни кой е бил техният действителен собственик“, заявява главният изпълнителен директор на GMS Анил Шарма пред „Ллойдс Лист“.

Бреговата охрана на САЩ и специалните военни части конфискуваха плаващия под руски флаг „Ера“ през януари във води южно от Исландия, с което приключи неколкоседмично преследване през Атлантическия океан. Преди това съдът бе пробил американската блокада в Карибско море, имаща за цел да спре износа на петрол от Венецуела.

Тогава Вашингтон заяви, че „Ера“ е бил използван за транспортиране на санкциониран петрол от Венецуела и Иран.

През януари САЩ конфискуваха в Карибско море и плаващия под руски флаг съд, известен сега като „Лилео“. Този танкер беше обект на американските санкции срещу Русия.

САЩ конфискуваха близо 10 петролни танкера след военните си действия във Венецуела. Санкционираните плавателни съдове често сменят имената си, за да избегнат разкриване.

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Ключови думи:

САЩ, Русия, танкер

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