Зеленски е шести по рейтинг в Украйна

Рейтингът на украинския президент Володимир Зеленски спада под този на генералите му след необичайните протести срещу уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната, сочат цитираните от ДПА резултати от анкета.

Зеленски заема шесто място сред украинските лидери в допитване, проведено от украинския Център за социални и маркетингови изследвания (СОЦИС).

Едва 18% от респондентите заявяват, че имат пълно доверие на президента. Делът на анкетираните, които казват, че донякъде се доверяват на Зеленски, възлиза на 24,5%. Тези, които споделят, че изпитват малко доверие към Зеленски, са 17%, а 37% казват, че изобщо не се доверяват на украинския президент.

На първо място в допитването се класира бившият главнокомандващ украинската армия Валерий Залужни, който сега е посланик във Великобритания. Той се ползва с пълното доверие на 37,1% от анкетираните, а 27,8% изразяват частично доверие към него.

Второ място в заема Михайло Федоров, чието уволнение от поста министър на отбраната в края на юли предизвика демонстрации в големите украински градове, а на трето място е командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди.

Преди Зеленски в анкетата се нарежа и новият началник на Генералния щаб, Михайло Драпати, както и ръководителят на президентската администрация Кирило Буданов, които са съответно на четвърто и пето място.

Анкетата на СОЦИС е проведена между 28 юли и 2 август сред 2000 украинци.