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Индия се отказа от сделката за изтребители Су-57Е от Русия

Делхи ще заложи на собствената си програма за изтребители невидимки

06 Авг. 2026
Руски изтребител пето поколение
Фокус
Руски изтребител пето поколение

Индия се отказа от сделката с Русия за закупуването на изтребители от пето поколение Су-57Е, като вместо това избра да модернизира флота си и да продължи със собствената си програма за изтребители невидимки, пише Nexta, цитирана от “Фокус”.

Министърът на отбраната на Индия Раджеш Кумар Сингх заяви, че страната ще се съсредоточи върху развитието на своята програма за усъвършенствани средни бойни самолети (AMCA). 

Москва предложи на Индия Су-57Е, заедно с лицензирано местно производство и трансфер на технологии, но Индия отхвърли предложението след по-ранния провал на съвместната програма на двете страни за изтребители от пето поколение. 

Отказът оставя Алжир като единствения публично известен клиент за Су-57Е, макар Русия да твърди, че е постигнала споразумения и с други, неразкрити купувачи. 

"Сега" припомня:

Преди година Индия и Франция приключиха преговорите за закупуване на 26 палубни изтребителя "Рафал" (Rafale M) за 7,6 млрд. евро. Индия планира да замени остарелия си флот от руски изтребители МиГ-29К и МиГ-29КУБ с френски самолети. 

Преди четири години премиерът на Индия Нарендра Моди пусна в експлоатация първия самолетоносач, произведен в страната, подчертавайки усилията на правителството си да стимулира вътрешното производство за армейски доставки. След 17 години строителство и тестове Моди "кръсти" втория функциониращ самолетоносач на флота и най-големия военен кораб, строен някога в Индия, който получи името "Викрант". Проектиран да побере екипаж от около 1600 души и флот от 30 самолета, "Викрант" ще разчита на руски МиГ 29К, които вече работят на другия индийски самолетоносач "Викрамадитя", който Индия закупи от Русия.

Индия е един от най-големите вносители на оръжие в света, но се стреми да развие собствените си производствени мощности, тъй като ключовият ѝ доставчик Русия води война в Украйна и срещу нея са наложени санкции.

Страната е поръчала около 8000  вносни отбранителни артикула на стойност около 82 трилиона рупии ($1,03 трилиона). Индийските въоръжени сили имат численост от 1,38 млн. военнослужещи, като голям брой са разположени по границите с Китай и Пакистан, които, също като Индия, разполагат и с ядрено оръжие.

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Ключови думи:

Индия, Русия

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