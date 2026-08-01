САЩ ще искат депозит до 20 000 долара за туристите от 50 държави

Държавният департамент на САЩ реши да направи постоянна своята програма за визови гаранции. От кандидатите от 50 държави — 31 от които от Африка — ще се изисква да внесат депозит от до 20 000 долара при кандидатстване за определени американски визи.

Политиката се отнася за визите B1 и B2, които се издават за бизнес и туристически пътувания. Сред засегнатите страни са още страни като Бангладеш, Непал и Бутан, Киргистан, Таджикистан, Туркменистан, както и Камбоджа, Грузия и Монголия. Няма засегнати европейски страни, но депозити ще се изискват от Куба, Никарагуа, Венецуела, както и от няколко островни държави от Карибите и Океания.

„Департаментът очаква, че това окончателно правило ще допринесе за продължаващото намаляване на търсенето на визи B1/B2 от граждани на държави, подлежащи на програмата“, се казва в официалното съобщение на ведомството.

Според правилото консулските длъжностни лица ще имат правомощието да изискват от отговарящите на условията кандидати за неимигрантски визи да внесат депозит като условие за издаване на виза, като сумата се определя за всеки отделен случай. По време на пилотната фаза сумите на депозитите са варирали от 5 000 до 15 000 долара. Постоянното правило премахва опцията за 5 000 долара и увеличава максималния размер на гаранцията на 20 000 долара. Защитниците на правата на имигрантите и гражданските права обаче опонират, че изискването за толкова големи парични депозити може да възпре спирането на реални пътешественици от посещение в Съединените щати.



