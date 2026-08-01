Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

САЩ ще искат депозит до 20 000 долара за туристите от 50 държави

02 Авг. 2026

Държавният департамент на САЩ реши да направи постоянна своята програма за визови гаранции. От кандидатите от 50 държави — 31 от които от Африка — ще се изисква да внесат депозит от до 20 000 долара при кандидатстване за определени американски визи.

Политиката се отнася за визите B1 и B2, които се издават за бизнес и туристически пътувания. Сред засегнатите страни са още страни като Бангладеш, Непал и Бутан, Киргистан, Таджикистан, Туркменистан, както и Камбоджа, Грузия и Монголия. Няма засегнати европейски страни, но депозити ще се изискват от Куба, Никарагуа, Венецуела, както и от няколко островни държави от Карибите и Океания. 

„Департаментът очаква, че това окончателно правило ще допринесе за продължаващото намаляване на търсенето на визи B1/B2 от граждани на държави, подлежащи на програмата“, се казва в официалното съобщение на ведомството. 

Според правилото консулските длъжностни лица ще имат правомощието да изискват от отговарящите на условията кандидати за неимигрантски визи да внесат депозит като условие за издаване на виза, като сумата се определя за всеки отделен случай. По време на пилотната фаза сумите на депозитите са варирали от 5 000 до 15 000 долара. Постоянното правило премахва опцията за 5 000 долара и увеличава максималния размер на гаранцията на 20 000 долара. Защитниците на правата на имигрантите и гражданските права обаче опонират, че изискването за толкова големи парични депозити може да възпре спирането на реални пътешественици от посещение в Съединените щати.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Западна Сахара, Доналд Тръмп

Още новини по темата

Тръмп забрани родилния туризъм
07 Авг. 2026

Тръмп пуска платена услуга за ранен достъп до постовете му
02 Авг. 2026

Тръмп лобира за край на смяната на часа в САЩ
28 Юли 2026

Тръмп за самолетите: Благодаря, премиер Радев!
24 Юли 2026

Тръмп наложи още по-високи мита на 60 държави
24 Юли 2026

Тръмп се отказва да събира такса за преминаване на Ормузкия проток
14 Юли 2026

Войната на САЩ срещу Иран започва отново
14 Юли 2026

САЩ ще събират 20% такса за преминаване на Ормузкия проток
13 Юли 2026

FT: Тръмп обича победителите
09 Юли 2026

Тръмп насърчи Украйна за още удари в дълбокия руски тил
08 Юли 2026

Тръмп обеща да премахне санкциите срещу Турция
07 Юли 2026

Тръмп: Не може да наказваш футболист за следващ мач
06 Юли 2026

Тръмп: Комунистите нямат шанс!
05 Юли 2026

Зеленски каза на Тръмп, че "тази война ще бъде прекратена"
04 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки