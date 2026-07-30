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Хиляди мароканци щурмуваха границата с Испания

Властите в Сеута поискаха помощ от армията

30 Юли 2026
ЕПА/БГНЕС

Хиляди мигранти, предимно от Мароко, щурмуваха границата с Испания и влязоха незаконно в страната. Това стана в Сеута - испанския анклав в Северна Африка. Местните власти поискаха помощ от армията.

Мигрантите влязоха пеша в Сеута, след като прескочиха граничната ограда на границата с Мароко, съобщи испанската държавна информационна агенция ЕФЕ.

Според ЕФЕ стотици младежи са били забелязани да се катерят по граничното защитно съоръжение, което в този момент не е било охранявано от полицията, и да навлизат в Сеута. Докато те преминавали, служителите на мароканските спомагателни сили, отговарящи за сигурността в района, са се оттеглили.

Според Ройтерс на кадри се е виждало, че някои от мигрантите скандират „Да живее Испания“, докато влизат в територията.

Този случай съвпадна с пристигането през последната седмица на над 1500 мигранти, достигнали до Сеута с плуване, съобщиха регионалните власти. 

Сеута и Мелиля – двата испански автономни града в Северна Африка – са единствената сухопътна граница на Европейския съюз с Африка. И в двата града периодично се наблюдават вълни от опити за преминаване на мигранти, които се стремят да стигнат до Европа.

По-рано кметът на Сеута Хуан Хесус Вивас призова правителството да обяви извънредно положение във връзка със случая.

БГНЕС/ЕПА
БГНЕС/ЕПА
БГНЕС/ЕПА
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Ключови думи:

Сеута, Испания, Мароко, мигранти

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