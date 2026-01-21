Медия без
1 загина и 37 са ранени в нова влакова катастрофа в Испания

3 инцидента за 3 дни в иберийската държава

Днес, 06:48
Ужасните инциденти в Испания не спират.
БГНЕС
Ужасните инциденти в Испания не спират.

Три дни след като сблъсък отне живота на 42 души и рани над 120, в Испания се случи нов трагичен влаков инцидент. Композиция удари подпорна стена, струтила се върху релсите. Машинист загина, 37 пътници са ранени, четирима от тях тежко - двама до машиниста, други двама от първия вагон. Катастрофата стана снощи в община Хелида, на около 40 километра западно от Барселона.

Влакът е пътувал за града. От вагоните най-големите поражения са върху първия. Вероятно проливните дъждове са причина стената да рухне. Имало е буря. Движението на влаковете по линия R4 от крайградската железница в Каталуния беше преустановено.

На място са били изпратени 20 линейки. Пожарникарите са освобождавали заклещен пътник.

Но и това не е всичко. При друг инцидент по-рано през деня влак дерайлира заради камъни върху релсите. В композицията са пътували 10 души, няма  информация за пострадали.

