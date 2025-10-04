Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Испания може да включи правото на аборт в Конституцията си

Предложението е на крайнодясната формация "Вокс" и получи подкрепата на Народната партия

Днес, 09:23
Премиерът на Испания Педро Санчес ще внесе в Конгреса въпросното предложение за реформа.
БГНЕС
Премиерът на Испания Педро Санчес ще внесе в Конгреса въпросното предложение за реформа.

Правителството в Испания ще предложи правото на аборт да бъде вписано в Конституцията. Причината е приета от градския съвет на Мадрид мярка, задължаваща здравните служби да информират жените за предполагаем "постабортен синдром", без за него да има никаква научна основа.

Предложението на крайнодясната формация "Вокс" получи подкрепата на общинските съветници от Народната партия и беше гласувано в столичния градски съвет на 1 октомври. Решението предизвика остра полемика в страната, където абортите са декриминализирани от 1985 година. В дискусията се включи и премиерът Педро Санчес, който обяви, че ще внесе в Конгреса предложение за реформа, която да включи правото на аборт в Конституцията. 

Промяната на основния закон изисква квалифицирано мнозинство от 3/5, което означава, че за предложението на правителството ще са необходими и гласовете на опозицията. 

От Народната партия веднага отхвърлиха тази възможност. Те определиха идеята като поредната "димка", която има за цел да отклони общественото внимание от случаите на корупция сред управляващите. 

Освен това изпълнителната власт ще предложи и промени в закона за абортите, които да гарантират, че "цялата информация, предоставяна относно доброволното прекратяване на бременността, се основава на обективни научни доказателства и се подкрепя от стандартите на международни институции". 

Ако предложението все пак бъде одобрено от Конгреса на депутатите, Испания ще стане втората държава в света след Франция, която вписва правото на аборт в своята Конституция. Франция направи това през миналата година.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

аборти, Испания

Още новини по темата

Самолетът на испанския военен министър претърпя GPS смущения над Калининград
24 Септ. 2025

Ryanair и Испания се скараха за 0,68 евро
05 Септ. 2025

Външно предупреди за проблеми с полети на Ryanair в Испания
12 Авг. 2025

В Испания започва процес срещу главния прокурор

30 Юли 2025

Испания остана без мобилни мрежи и интернет
20 Май 2025

Облак от хлор блокира 150 000 души в Испания
10 Май 2025

Природен феномен е спрял тока в Испания и Португалия
29 Апр. 2025

Испания легализира пребиваването на 25 000 чужденци, пострадали от наводненията
11 Февр. 2025

Десетки бяха ранени в Испания при сериозен инцидент с лифт
18 Яну. 2025

Испания въвежда мерки заради високите цени на жилищата
13 Яну. 2025

Испания въвежда платен климатичен отпуск
29 Ноем. 2024

Ново наводнение в Испания отнесе 30 автомобила
08 Ноем. 2024

Нова буря връхлетя Барселона
04 Ноем. 2024

Жители на Валенсия замеряха кралското семейство с кал
03 Ноем. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Обезоръженият Радев чака избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар