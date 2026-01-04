Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Правителството на Йемен си върна половината страна

Това стана с помощта на Саудитска Арабия

Днес, 07:47

Йеменската провинция Хадрамаут премина под контрола на легитимното правителство, подкрепяно от Саудитска Арабия. Подкрепяният от ОАЕ Южен преходен съвет (ЮПС) се оттегли от областта. Хадрамаут е най-голямата и богата на петрол провинция в Йемен (на картата - в зелено).

Районът претърпя драматичен обрат от началото на годината. На 2 януари 2026 г. губернаторът на Хадрамаут, Салем ал-Ханбаши, обяви началото на военна операция за "мирно" връщане на стратегическите обекти от ръцете на сепаратистите от Южния преходен съвет (ЮПС/STC). Правителствените сили, по-специално частите "Щит на родината" (Nation's Shield Forces), успяха да си върнат контрола над: летището в Сайун и лагер 37 - най-голямата военна база в провинцията, разположена в района Ал-Хаша. 

Саудитска Арабия оказа директна военна подкрепа на правителствените сили чрез въздушни удари срещу позиции на ЮПС. Саудитска Арабия разглежда Хадрамаут като "червена линия", тъй като провинцията граничи с кралството.

В момента ЮПС управлява в Аден (на картата - в жълто). Столицата Сана се контролира от движението на хусите Ансар Аллах (на картата в кафяво), а международно признатата власт държи Таиз и Ал-Джауф и Хадрамаут.

Събитията в Йемен доведоха до безпрецедентно напрежение между Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. На 30 декември 2025 г. международно признатото правителство на Йемен прекрати споразумението за сътрудничество в отбраната с ОАЕ и нареди на техните сили да напуснат страната, обвинявайки ги в подкрепа на сепаратистките амбиции на ЮПС.

Подкрепяните от ОАЕ сили вече настояват за референдум, на който Южен Йемен да се отдели от Йемен - както беше до 1990 г., когато двете страни се обединиха. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Йемен

Още новини по темата

Израелски ракети поразиха цели в йеменската столица Сана
25 Авг. 2025

Най-малко 68 са загиналите мигранти след преобръщане на лодка в Йемен
04 Авг. 2025

Иран отвърна на атаката с 30 балистични ракети по Израел
22 Юни 2025

Нетаняху заплаши Иран заради ракетата на хутите по "Бен Гурион"

04 Май 2025

Съд нареди да се запазят данните от чата за Йемен
28 Март 2025

Съветник на Тръмп пое отговорност за гафа със секретния чат
26 Март 2025

Незащитен чат разкри пред журналист военните планове на САЩ
25 Март 2025

Хутите атакуваха USS "Хари Труман"
16 Март 2025

САЩ нападнаха хутите в Йемен
16 Март 2025

Израел удари пристанище в Йемен
20 Юли 2024

Американски сили са унищожили два обекта на хутите в Йемен
20 Юни 2024

САЩ свалиха три ирански дрона в Червено море
01 Февр. 2024

Туризъм или тероризъм - отвлечен кораб с българи стана атракция
29 Яну. 2024

Ракета удари гръцки кораб край Йемен

16 Яну. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?