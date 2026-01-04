Правителството на Йемен си върна половината страна

Йеменската провинция Хадрамаут премина под контрола на легитимното правителство, подкрепяно от Саудитска Арабия. Подкрепяният от ОАЕ Южен преходен съвет (ЮПС) се оттегли от областта. Хадрамаут е най-голямата и богата на петрол провинция в Йемен (на картата - в зелено).

Районът претърпя драматичен обрат от началото на годината. На 2 януари 2026 г. губернаторът на Хадрамаут, Салем ал-Ханбаши, обяви началото на военна операция за "мирно" връщане на стратегическите обекти от ръцете на сепаратистите от Южния преходен съвет (ЮПС/STC). Правителствените сили, по-специално частите "Щит на родината" (Nation's Shield Forces), успяха да си върнат контрола над: летището в Сайун и лагер 37 - най-голямата военна база в провинцията, разположена в района Ал-Хаша.

Саудитска Арабия оказа директна военна подкрепа на правителствените сили чрез въздушни удари срещу позиции на ЮПС. Саудитска Арабия разглежда Хадрамаут като "червена линия", тъй като провинцията граничи с кралството.

В момента ЮПС управлява в Аден (на картата - в жълто). Столицата Сана се контролира от движението на хусите Ансар Аллах (на картата в кафяво), а международно признатата власт държи Таиз и Ал-Джауф и Хадрамаут.

Събитията в Йемен доведоха до безпрецедентно напрежение между Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. На 30 декември 2025 г. международно признатото правителство на Йемен прекрати споразумението за сътрудничество в отбраната с ОАЕ и нареди на техните сили да напуснат страната, обвинявайки ги в подкрепа на сепаратистките амбиции на ЮПС.

Подкрепяните от ОАЕ сили вече настояват за референдум, на който Южен Йемен да се отдели от Йемен - както беше до 1990 г., когато двете страни се обединиха.