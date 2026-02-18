Франция е в шок след жестоко политическо убийство

11 души бяха арестувани във Франция във връзка с убийството в Лион на крайнодесния активист Кантен Дьоранк (23 г), предаде Ройтерс. Дьоранк почина в събота, след като бе пребит от крайнолеви активисти по време на конференция в Лион на Рима Хасан - евродепутатка от "Непокорна Франция". Сред задържаните има и двама парламентарни сътрудници на депутат от "Непокорна Франция".

Дьоранк е бил член на католическа младежка организация и симпатизант на крайнодясното движение Nemesis. Според негови близки, той е бил в района на събитието като като охрана на протестиращи срещу конференцията на Рима Хасан в университета Sciences Po Lyon.

Според разследването, Кантен е бил нападнат от поне шестима души, описани като членове на „ултралявото“ антифа движение. Използвани са били метални тръби. Младежът е бил транспортиран в критично състояние в местна болница в Лион, където е бил поставен в изкуствена кома. Там той почина от тежките си наранявания.

Убийството предизвика политически напрежение. Правителственият говорител Мод Брежон и вътрешният министър Жералд Дарманен директно обвиниха партията на Жан-Люк Меланшон „Непокорна Франция“ (LFI) в създаване на „климат на насилие“. Десницата твърди, че нападателите са свързани с групата "Jeune Garde" (Млада гвардия), чийто съосновател е настоящ депутат от LFI. Министърът на вътрешните работи обяви, че е стартирана процедура по разпускане на организацията "Jeune Garde" заради подстрекаване към насилие и участие в организирани нападения.

Прокуратурата в Лион потвърди днес, че 11 души са задържани при мащабна полицейска акция. Разследването е за „предумишлено убийство“ и „нападение при утежняващи обстоятелства“.

Централата на LFI в Париж беше евакуирана днес около обяд след анонимно обаждане за поставено взривно устройство. Координаторът на партията Манюел Бомпар определи това като пряк резултат от „политическата стигматизация“ на левицата през последните дни.

Семейството на Кантен обяви, че погребението ще бъде в тесен кръг, но в събота се очаква в Лион да се проведе "Бяло шествие" (Marche blanche) в негова памет, като властите се опасяват от нови сблъсъци по време на събитието.

Случаят вече има международен отзвук. Италианският премиер Джорджа Мелони излезе с официална позиция, в която заяви, че е „шокирана“ от убийството и осъди нарастващата „идеологическа омраза“ в Европа. Мелони добави, че смъртта на 23-годишния мъж, "нападнат от групи, свързани с левия екстремизъм", представлява "рана за цяла Европа". "Когато омразата и насилието заемат мястото на диалога, винаги губи демокрацията", подчерта министър-председателят на Италия.