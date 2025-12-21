Медия без
Париж може да размрази контактите с Москва

Днес, 20:02
Последната среща на Макрон и Путин бе в Москва на 7 февруари 2022 г., когато двамата бяха разделени на 6 метрова маса. Официалното обяснение за странните разговори бе COVID протокола. Тъй като Макрон е отказал да си направи руски PCR тест (за да не попадне неговото ДНК в ръцете на руските служби), е трябвало да бъде спазвана голяма дистанция. В политически план разстоянието между двамата лидери беше разтълкувано като метафора за огромната пропаст в отношенията между Русия и НАТО по това време.
ЕПА/БГНЕС
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Владимир Путин е „готов на диалог“ с Еманюел Макрон. Елисейският дворец определи тази позиция на руския президент като „добре дошла“. Париж ще реши „през следващите дни“ при какви условия може да се осъществи такъв контакт. Дмитрий Песков направи изявлението си, след като самият Макрон заговори за контакти с Москва в петък след края на европейската среща на върха в Брюксел.

Френското президентство подчерта, че всяка дискусия с Москва ще се води в „пълна прозрачност“ с украинския президент Володимир Зеленски и европейските партньори, като целта остава постигането на „стабилен и траен мир“ за украинците.

Разговори не се очакват преди Коледа - френският президент Еманюел Макрон пристигна днес на посещение в Обединените арабски емирства, за да празнува с френските военни, разположени в страната.

„Инвазията в Украйна и упорството на президента Путин сложиха край на всяка възможност за диалог през последните три години“, отбелязаха от Елисейския дворец. Въпреки това оттам добавиха: „Тъй като перспективата за прекратяване на огъня и мирни преговори се изяснява, отново става полезно да се разговаря с Путин.“

Еманюел Макрон заяви в петък, че за европейците ще бъде „отново полезно“ да говорят с Путин, вместо да оставят единствено САЩ да ръководят преговорите за прекратяване на конфликта в Украйна. „Мисля, че ние, европейците и украинците, имаме интерес да намерим рамка за възобновяване на тези дискусии по официален път. В противен случай ще си говорим помежду си, докато преговарящите ще обсъждат с руснаците", настоя той.

Макрон и Путин проведоха телефонен разговор на 1 юли тази година – първият от три години насам, но тогава само констатираха различията си.

Въпреки че и в този момент се водят преговорите между САЩ и Русия в Маями и се очакват разговори между Украйна и САЩ също в Маями, изгледите за пробив в мирните преговори засега са твърде слаби. Кремъл заяви днес, че обща среща между американски, украински и руски представители в момента „не се подготвя“.

 

