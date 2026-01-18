Европа смята да извади "търговската базука" срещу САЩ

Френският президент Макрон предложи за първи път да се приложи механизмът на ЕС за борба с икономическото принуждение, в случай че Доналд Тръмп въведе нови мита срещу европейските страни заради подкрепата им за Гренландия, съобщи France 24. Заради извънредната ситуация посланиците на ЕС се събраха на спешна среща в Брюксел.

Изданието отбелязва, че така наречената „търговска базука“ позволява ограничаване на вноса на стоки и услуги и досега никога не е била прилагана.

Инструментът за борба с принудата (Anti-Coercion Instrument - ACI) е официално приетият през 2023 г. Регламент на ЕС относно защитата на Съюза от икономическа принуда от страна на трети държави. Неговата цел е да позволи на ЕС да отвърне на удара, ако държава извън блока (в случая САЩ) се опитва да притисне ЕС или конкретна държава членка (например Франция) чрез търговски ограничения.

По този регламент ЕС може да налага ответни мита, ограничения върху преките чуждестранни инвестиции, забрани за участие в обществени поръчки и дори ограничения върху правата върху интелектуалната собственост. Инструментът е наричан "търговска базука" защото мерките са изключително тежки и са замислени преди всичко като средство за сдържане, а не за ежедневна употреба.

По този инструмент ЕС може да блокира услуги на американски финансови или софтуерни компании до европейския пазар. ЕС дори може временно да спре защитата на патенти за американски компании (например фармацевтични или технологични патенти). Може да бъде наложена пълна забрана за американски фирми да кандидатстват за големи инфраструктурни проекти в Европа. Американските инвестиции в стратегически сектори на ЕС (енергетика, телекомуникации) също може да бъдат ограничени.

Ако ЕС активира този механизъм, това ще означава край на ерата на свободната търговия от двете страни на Атлантика.

Първите стъпки включват период на официални консултации със САЩ. Ако те не доведат до резултат в рамките на няколко седмици, Брюксел ще започне да налага мита върху ключови американски продукти.

Специалисти смятат, че ако се стигне до края, под европейски прицел ще попаднат бърбън и уиски от Кентъки, Мотоциклети Harley-Davidson от Уисконсин, портокалов сок от Флорида, стомана, алуминий и авточасти от Ръждивия пояс. Ядки, бадеми и соя ще бъдат също сред първите ударени стоки.

Не е ясно дали позицията на Макрон се подкрепя от Германия, която зависи много от износа на автомобили в САЩ. Германия изтегли днес неочаквано своите 13 военни от Гренландия, които бе пратила няколко дни по-рано. Според информация заповедта за оттегляне е била дадена рано тази сутрин от Берлин, без да се обясни на войниците каква е причината.