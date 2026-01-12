Конгресмен внесе закон за анексиране на Гренландия

Американският конгресмен от Републиканската партия Ранди Файн внесе в Камарата на представителите на САЩ законопроект за „анексиране и предоставяне на статут на щат“ на Гренландия, става ясно от изявление, разпространено от законодателя.

Целта на инициативата е да оторизира президента на САЩ Доналд Тръмп да предприеме стъпки за анексиране на Гренландия и последващото ѝ приемане като щат в състава на САЩ. Проектът изисква да бъде представен отчет пред Капитолия относно нужните законодателни промени.

Министър-председателят на Дания - Мете Фредериксен, направи серия от изявления, в които предупреди, че всяка стъпка към анексиране на Гренландия би означавала край на НАТО и на целия международен ред за сигурност, установен след Втората световна война. Тя подчерта, че Гренландия не е стока, която може да бъде купена, и че САЩ нямат никакво право да анексират територия на Кралство Дания.

Премиерът на Гренландия, Йенс-Фредерик Нилсен, беше още по-директен в социалните мрежи и официалните канали: „Достатъчно!“: Той призова Доналд Тръмп да спре с „фантазиите за анексиране“ и определи реториката на Вашингтон като „напълно неприемлива“.

Германският външен министър Йохан Вадефул пък заяви след среща с американския държавен секретар Марко Рубио: „Няма признаци, че това се обмисля сериозно. По-скоро смятам, че има общ интерес от решаване на проблемите със сигурността, които възникват в Арктическия регион, и че ние трябва и ще го направим. НАТО едва сега е в процес на разработване на по-конкретни планове по този въпрос и те ще бъдат обсъдени съвместно с нашите американски партньори“.

Въпреки острите реакции, Белият дом (чрез прессекретаря Каролин Левит) заяви, че придобиването на Гренландия е „приоритет за националната сигурност“, и че военният вариант „винаги е опция“, за да се попречи на Русия и Китай в Арктика.