Тръмп: Часът на свободата за Иран наближава

28 Февр. 2026Обновена
Доналд Тръмп направи видеообръщение от Мар-а-Лаго
„Обръщам се към иранския народ - часът на свободата наближава“, заяви американският президент Доналд Тръмп в 8-минутно видеообръщение. Той се обърна към иранските силови структури и обикновените граждани.

„Казвам на иранската полиция и силите за сигурност - незабавно сложете оръжие или ще се сблъскате с неизбежна смърт. Към иранския народ - часът на свободата наближава ! Останете по домовете си и не излизайте навън, по улиците е опасно. Когато приключим, вие ще управлявате своята страна. Това ще бъде единственият ви шанс да свалите режима". Президентът Тръмп потвърди, че САЩ са започнали военна кампания в Иран. 

"Бомбите ще падат навсякъде. Когато приключим, поемете контрола над своето управление" - обърна се Тръмп към иранската опозиция - Вие трябва да вземете властта. Това вероятно ще бъде единственият ви шанс за поколения напред.". 

"В продължение на много години вие искахте помощ от Америка, но така и не я получихте. Нито един президент не беше готов да направи това, което аз съм готов да направя тази вечер.

Сега имате президент, който ви дава това, което искате. Така че да видим как ще отговорите.

Америка ви подкрепя с огромна сила и разрушителна мощ. Сега е време да поемете контрол над съдбата си и да освободите проспериращото и славно бъдеще, което е съвсем близо. Това е момент за действие. Не го пропускайте !“, заяви президентът на САЩ.

Тръмп каза, че САЩ ще унищожат корабите на Иран и че ще изравнят със земята ракетната индустрия на тази страна. Президентът на САЩ заяви, че Иран са създали ракети, които застрашават американците и други страни.

Тръмп добави, че иранските военни сега трябва да избират между "имунитет" или "сигурна смърт".

 

 

 

 

 

„Нашата цел е да защитим американския народ, като елиминираме непосредствените заплахи от иранския режим, една злобна група от много корави, ужасни хора“, каза президентът във видеото. „Неговите заплашителни дейности пряко застрашават Съединените щати, нашите войски, нашите бази в чужбина и нашите съюзници по целия свят“, каза той. „В продължение на 47 години иранският режим скандира „Смърт на Америка“ и води безкрайна кампания на кръвопролития и масови убийства, насочена към Съединените щати, нашите войски и невинните хора в много, много страни“, каза той.

Тръмп спомена атаката срещу американски военни в Бейрут през 1983 г. (загинаха 241 военнослужещи) и „безбройните нападения“ срещу американските войски в Близкия изток, както и срещу военни кораби и граждански съдове в международни води, които са се случвали през последните години.

„Това беше масов терор и ние повече няма да търпим това. От Ливан до Йемен и от Сирия до Ирак режимът въоръжаваше, обучаваше и финансираше терористични групировки, които пропиха земята с кръв и плът. И именно иранското прокси ХАМАС извърши чудовищните нападения на 7 октомври срещу Израел, избивайки повече от хиляда невинни хора, включително 46 американци, и вземайки за заложници 12 наши граждани“, добави той.

Всичко по-горе, както и ядрената програма на Иран и опитите за разработване на ракети с голям обсег (които „вече могат да застрашат добрите приятели и съюзници на САЩ в Европа, войските, дислоцирани в чужбина, и скоро могат да достигнат до САЩ“) – според думите на Тръмп – са причините, поради които САЩ провеждат тази операция.

 

